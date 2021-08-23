تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
يمشي بالبركة
منذ 9 ساعات
1567
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132717
منذ ساعة
قال الذي قاال // مشي حاالك على قد ريالك ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عبدالله
السلق التحكيميمين الطواقي وش اللي حارق اعصابهم ههههههههه يتابعون اخبار عمهم النصر اول باول
د محمد ماجد بخش
صاحب الكرش الذهب أكفأ وأجدر في القيادة من المرأة
د محمد ماجد بخش
وماله : لواء .. لواء يعني باقي خطوتين لفريق أول شد حيلك .. والله يكتبها لك ويوفقك لها
ابوبدر
بصراحة امر مخجل ما يحصل في كل انديتنا بلا استثناء مو بس في الاتحاد او الاهلي ولكن في كل انديتنا هلال نصر شباب ..الخ...
د محمد ماجد بخش
واحسرتي .. واا..حسافة قصرت بيا المسافة .. ظلمتني الصحة، والتعليم .. والعمل !!! وأختهم العودة .. إمشي أطلع برا .. ما قالوها .. لكنها...
أخر الأخبار
"الخارجية" تعلن عن توفر 3 وظائف لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
منذ 9 دقائق
1132
بالفيديو.. طفل يترجم لوالده الأصم خطبة الجمعة
منذ 21 دقيقة
1248
إسقاط الموظف من التأمينات الاجتماعية لا يعتبر بمثابة إخلاء طرف
منذ 22 دقيقة
1202
"الاتحاد الآسيوي" يقرر تغيير ملعب مباراة النصر وتراكتور الإيراني
منذ 29 دقيقة
1428
"التعليم": الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب
منذ 48 دقيقة
1524
"الشؤون الإسلامية": افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في القصيم
منذ 49 دقيقة
1212
البنك المركزي السعودي يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال
منذ 57 دقيقة
1255
شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية
منذ 59 دقيقة
1217
عمومية الأهلي تناقش العديد من القضايا والملفات المستقبلية
منذ ساعة
1244
ابن عم "رشاش" : المسلسل فيه افتراء على الميتين ولا أعلم شئ عن شخصية "عمر"
منذ ساعة
1666