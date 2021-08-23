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حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة، متوقعا هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية.

رياح نشطة
زخات من البرد
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس أمطار غزيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132717
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليل الليل من ليل ياليل الغضب .. يازواج الغصب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفقك الجميع ويحمينا وإياهم من كل شر .. آمين ..

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