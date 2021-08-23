رومارينيو يعلق على رحيل كاريلي برد مثير : هؤلاء الرجال يهرجون

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو دا سيلفا، على قرار ناديه بإنهاء التعاقد مع المدرب فابيو كاريلي.
ورد اللاعب على منشور كتبه كاريلي على حسابه بموقع "إنستغرام" بشأن إقالته، وكتب:"هؤلاء الرجال يهرجون".
وأثار هذا التعليق الجدل ما دفع اللاعب إلى المسارعة في حذفه، بعدما وجد أن البعض اعتبر ما كتبه بأنه نوع من الهجوم على إدارة النادي.
يذكر أن المدرب كتب في منشوره أنه تم إقالته،وأنه فخوره بأنه أنقذ النادي من الهبوط بالدوري، وتأهل إلى البطولة الآسيوية، مقدما شكره لجماهير النادي.