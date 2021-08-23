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رومارينيو يعلق على رحيل كاريلي برد مثير : هؤلاء الرجال يهرجون

منذ 3 ساعات
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رومارينيو يعلق على رحيل كاريلي برد مثير : هؤلاء الرجال يهرجون

طلال الغامدي (صدى):

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو دا سيلفا، على قرار ناديه بإنهاء التعاقد مع المدرب فابيو كاريلي.

ورد اللاعب على منشور كتبه كاريلي على حسابه بموقع "إنستغرام" بشأن إقالته، وكتب:"هؤلاء الرجال يهرجون".

وأثار هذا التعليق الجدل ما دفع اللاعب إلى المسارعة في حذفه، بعدما وجد أن البعض اعتبر ما كتبه بأنه نوع من الهجوم على إدارة النادي.

يذكر أن المدرب كتب في منشوره أنه تم إقالته،وأنه فخوره بأنه أنقذ النادي من الهبوط بالدوري، وتأهل إلى البطولة الآسيوية، مقدما شكره لجماهير النادي.

الاتحاد
نادي الاتحاد
إنستغرام
البطولة الآسيوية
رومارينيو دا سيلفا

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14063
منذ ساعتين
إنهاء التعاقد مع المدرب فابيو كاريلي،فيه شئ من التسرع،وعدم التروي..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3838
منذ 14 دقيقة
بصراحة امر مخجل ما يحصل في كل انديتنا بلا استثناء مو بس في الاتحاد او الاهلي ولكن في كل انديتنا هلال نصر شباب ..الخ هدر هدر هدر بمئات الملايين وتصل لمليارات وبالاخر منتج لا يوازي ما دُفع له .. لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الخارجي ولا على صعيد الاندية ولا المنتخبات. (يالله وانا مالي هي كانت فلوسي والا يعني كانت فلوسي)😏

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أحدث التعليقات

عبدالله
السلق التحكيميمين الطواقي وش اللي حارق اعصابهم ههههههههه يتابعون اخبار عمهم النصر اول باول
د محمد ماجد بخش
صاحب الكرش الذهب أكفأ وأجدر في القيادة من المرأة
د محمد ماجد بخش
وماله : لواء .. لواء يعني باقي خطوتين لفريق أول شد حيلك .. والله يكتبها لك ويوفقك لها
ابوبدر
بصراحة امر مخجل ما يحصل في كل انديتنا بلا استثناء مو بس في الاتحاد او الاهلي ولكن في كل انديتنا هلال نصر شباب ..الخ...
د محمد ماجد بخش
واحسرتي .. واا..حسافة قصرت بيا المسافة .. ظلمتني الصحة، والتعليم .. والعمل !!! وأختهم العودة .. إمشي أطلع برا .. ما قالوها .. لكنها...

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