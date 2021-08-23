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إقبال كبير من الطلاب والطالبات على جامعة الطائف لتلقي اللقاح

منذ ساعة
1382
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إقبال كبير من الطلاب والطالبات على جامعة الطائف لتلقي اللقاح

الطائف (صدى):
وثقت عدد من الصور إقبال أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات لمقر جامعة الطائف من أجل تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت الجامعة هذا الإقبال بعد إعلانها أمس بيانًا ذكرت فيه أن التسجيل سيتاح فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الجامعة أيضًا أنه لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

وعن طريقة الحصول على اللقاح، فيحصل الطلاب غير المحصنين على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).

 

الطلاب
جامعة الطائف
كورونا
المحاضرات
اللقاح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16662
منذ ساعة
مش فاهم .. فهمزني .. ليه الزحام

يعني لازم أوامر ملكية بالإعفاء .. الليلة

الليلة .. الليلة .. ننتظر إعفاء ملكي.. لأن الحياة غالية غلاة الوطن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132717
منذ 33 دقيقة
الله يوفقك الجميع ويحمينا وإياهم من كل شر .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليل الليل من ليل ياليل الغضب .. يازواج الغصب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفقك الجميع ويحمينا وإياهم من كل شر .. آمين ..

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