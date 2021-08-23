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الصحة العالمية تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب

منذ ساعتين
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الصحة العالمية تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب

الرياض (صدى):
 

 

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تأثير لقاحات كورونا على الصحة الإنجابية سواء من مكونات اللقاح أو الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم بعد تلقي اللقاح، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه قد تم نشر العديد من الدراسات وكلها خلصت إلى عدم وجود أي دليل على حدوث أي تأثير سلبي للقاحات كورونا على الصحة الإنجابية.

وأشار إلى أنه قد تم تسجيل مئات حالات الحمل بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي من اللقاحات السابقة لآثار جانبية لها علاقة بالصحة الإنجابية، بحسب الزميلة "العربية نت".

وأبان أن الربط بين اللقاحات والصحة الإنجابية لا أساس له من الصحة وربما يندرج في إطار الشائعات وإثارة مخاوف الناس من اللقاحات.

 

منظمة الصحة العالمية
الإناث
الذكور
الأجسام المضادة
لقاحات كورونا
الصحة الإنجابية
أمجد الخولي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132717
منذ ساعة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليل الليل من ليل ياليل الغضب .. يازواج الغصب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفقك الجميع ويحمينا وإياهم من كل شر .. آمين ..

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