ثلاثينية تنتقم من زوجها بطريقة ماكرة بعدما اكتشفت خيانته

لندن (صدى):
أقدمت سيدة ثلاثينية على الانتقام من زوجها بحيلة ماكرة بعدما اكتشفت خيانته انتقاماً لكرامتها.
تفصيلا، كانت سيدة بالغة من العمر 35 عاما، تنظف منزلها الأسبوع الماضي، و بالصدفة اكتشفت رسالة من أنثى لزوجها تدعى لي ، و هي تشكره على الهدية الأخيرة التي اشتراها لها ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وشعرت السيدة بالغضب و قررت أن تنتقم لكرامتها و تستولي على جميع أموال زوجها و تطرده و لكن بعد أن تتأكد من خيانته، وبحثت السيدة في الامر، ووجدت أن لي، هي مديرة مكتب زوجها، و أنه يتودد لها منذ فترة و هما حاليا تربطهما علاقة عاطفية و يسعى إلى الزواج منها و الإنفصال عن زوجته الأولى .
وقامت السيدة بحيلة من خلال موظف بنكي، روت له خيانة زوجها لها، و قرر أن يساعدها في الإستيلاء على أمواله، و تمكنت بالفعل من طرده من المنزل و شركته و أصبحت هي المديرة الفعلية للمكان .