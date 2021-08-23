نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ثلاثينية تنتقم من زوجها بطريقة ماكرة بعدما اكتشفت خيانته

منذ ساعة
686
1
ثلاثينية تنتقم من زوجها بطريقة ماكرة بعدما اكتشفت خيانته

لندن (صدى):

أقدمت سيدة ثلاثينية على الانتقام من زوجها بحيلة ماكرة بعدما اكتشفت خيانته انتقاماً لكرامتها.

تفصيلا، كانت سيدة بالغة من العمر 35 عاما، تنظف منزلها الأسبوع الماضي، و بالصدفة اكتشفت رسالة من أنثى لزوجها تدعى لي ، و هي تشكره على الهدية الأخيرة التي اشتراها لها ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وشعرت السيدة بالغضب و قررت أن تنتقم لكرامتها و تستولي على جميع أموال زوجها و تطرده و لكن بعد أن تتأكد من خيانته، وبحثت السيدة في الامر، ووجدت أن لي، هي مديرة مكتب زوجها، و أنه يتودد لها منذ فترة و هما حاليا تربطهما علاقة عاطفية و يسعى إلى الزواج منها و الإنفصال عن زوجته الأولى .

وقامت السيدة بحيلة من خلال موظف بنكي، روت له خيانة زوجها لها، و قرر أن يساعدها في الإستيلاء على أمواله، و تمكنت بالفعل من طرده من المنزل و شركته و أصبحت هي المديرة الفعلية للمكان .

الزواج
الانتقام
الانفصال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132700
منذ 48 دقيقة
خيانة وغدر من كلا الطرفين ..

.. نسأل الله العفو والعافيه وراحة الظمير .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء على المملكة
منذ 3 دقائق 1025
رومارينيو يعلق على رحيل كاريلي برد مثير : هؤلاء الرجال يهرجون
رومارينيو يعلق على رحيل كاريلي برد مثير : هؤلاء الرجال يهرجون
منذ 4 دقائق 1090
"منظم المياه": الهدر المائي سبب ارتفاع قيمة الفواتير
"منظم المياه": الهدر المائي سبب ارتفاع قيمة الفواتير
منذ 10 دقائق 1091
امرأة تجمع بين زوجين في آن واحد بعقد عرفي
امرأة تجمع بين زوجين في آن واحد بعقد عرفي
منذ 25 دقيقة 430
مشهد مأساوي لشخص يقود دراجة ويحمل مصل لمريضة خلفه بلبنان
مشهد مأساوي لشخص يقود دراجة ويحمل مصل لمريضة خلفه بلبنان
منذ 48 دقيقة 1487
فيديو نادر لكلمة الملك فيصل في بث تلفزيوني بهولندا قبل 93 عاما
فيديو نادر لكلمة الملك فيصل في بث تلفزيوني بهولندا قبل 93 عاما
منذ 50 دقيقة 1408
ليفربول يرفض انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل
ليفربول يرفض انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل
منذ 54 دقيقة 1268
الصحة العالمية تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب
الصحة العالمية تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب
منذ 59 دقيقة 1616
الصحة: 99 % من الفئة العمرية 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح
الصحة: 99 % من الفئة العمرية 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح
منذ ساعة 1317
"الصحة" توجه رسالة تحذيرية للمعرضين للإصابة بالجلطات الدموية
"الصحة" توجه رسالة تحذيرية للمعرضين للإصابة بالجلطات الدموية
منذ ساعة 1516