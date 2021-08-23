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خالد البلطان يشكر القيادة على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدته

منذ ساعة
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خالد البلطان يشكر القيادة على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدته

ماجد محمد (صدى):
رفع خالد بن عمر البلطان رئيس نادي الشباب، باسمه هو وإخوانه واخواته وأفراد أسرته؛ أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما وموساتهم في وفاة والدته.

وقال إن هذه المبادرة من القيادة ايدها الله كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم في الفقيده، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن يجعلهما ذخرًا وسندًا، ويمدهما بنصره إنه سميع الدعاء.

كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كل من واساه في فقيدة الأسرة الغالية، وخص بالشكر أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة والمحبين والأصدقاء، سائلًا الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
خالد البلطان
الأمير محمد بن سلمان
رئيس الشباب
وفاة والد خالد البلطان

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 1
منذ 37 دقيقة
معاه ملايين وملايين وسلامة فهمكم

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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