"الحمل" يكشف جريمة اغتصاب ارتكبها خمسيني

القاهرة (صدى):
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بعد أن اتهمته لفتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما باغتصابها.
وترجع تفاصيل الحادث عندما استدرج المتهم الفتاة التي كانت تعمل لديه في مصنع "الخل" بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة إلى شقة تقع في نفس مبنى المصنع بحجة تنظيفها، لكنه اعتدى عليها واغتصبها.
وأخفت الفتاة الأمر عن أسرتها، لكن أعراض الحمل ظهرت عليها، واتضح أنها حامل في 6 أشهر، فاعترفت الفتاة بكل ما حدث، وواجهت الأسرة المتهم، فأقر بارتكابه للواقعة.
ووقع المتهم على عقد زواج عرفي مع أسرة المجني عليها، وبعد أن أنجبت الفتاة المولود لم يقم بتسجيل الطفل، فتوجهت الأسرة للشرطة وحررت بلاغا ضده، وألقت الشرطة القبض عليه.