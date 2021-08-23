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"الحمل" يكشف جريمة اغتصاب ارتكبها خمسيني

منذ ساعة
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"الحمل" يكشف جريمة اغتصاب ارتكبها خمسيني

القاهرة (صدى):

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بعد أن اتهمته لفتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما باغتصابها.

وترجع تفاصيل الحادث عندما استدرج المتهم الفتاة التي كانت تعمل لديه في مصنع "الخل" بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة إلى شقة تقع في نفس مبنى المصنع بحجة تنظيفها، لكنه اعتدى عليها واغتصبها.

وأخفت الفتاة الأمر عن أسرتها، لكن أعراض الحمل ظهرت عليها، واتضح أنها حامل في 6 أشهر، فاعترفت الفتاة بكل ما حدث، وواجهت الأسرة المتهم، فأقر بارتكابه للواقعة.

ووقع المتهم على عقد زواج عرفي مع أسرة المجني عليها، وبعد أن أنجبت الفتاة المولود لم يقم بتسجيل الطفل، فتوجهت الأسرة للشرطة وحررت بلاغا ضده، وألقت الشرطة القبض عليه.

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الشرطة
الجيزة
الحمل
كفر طهرمس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132700
منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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