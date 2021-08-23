سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غامضة بعد زواج أحمد سعد

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لانتقادات قاسية بعدما نشرت صورة ربط الجمهور بينها وبين إعلان زواج طليقها الفنان المصري أحمد سعد.
وقال بعض المتابعين، أن الصورة التي نشرتها سمية الخشاب عبر ستوري إنستغرام غامضة وتحمل إيحاء خادشاً، لترد قائلة: "يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدّش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم"، مع "إيموجي" لوجوه تضحك بسخرية.
ويُشار إلى أن الفنان أحمد سعد فاجأ الجميع السبت الماضي، بإعلان عقد قرانه على مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.