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سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غامضة بعد زواج أحمد سعد

منذ ساعتين
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سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غامضة بعد زواج أحمد سعد

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لانتقادات قاسية بعدما نشرت صورة ربط الجمهور بينها وبين إعلان زواج طليقها الفنان المصري أحمد سعد.

وقال بعض المتابعين، أن الصورة التي نشرتها سمية الخشاب عبر ستوري إنستغرام غامضة وتحمل إيحاء خادشاً، لترد قائلة: "يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدّش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم"، مع "إيموجي" لوجوه تضحك بسخرية.

ويُشار إلى أن الفنان أحمد سعد فاجأ الجميع السبت الماضي، بإعلان عقد قرانه على مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

زواج
سمية الخشاب
فن
انستغرام
سخرية
أحمد سعد
إيموجي
انتقادات قاسية
علياء بسيوني

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9939
منذ ساعة
خلاص يا سمية خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات **** لا علشان الغير أشتغلت **هههههههه

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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