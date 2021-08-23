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شاهد.. لحظة سقوط جائزة "غينيس" العالمية من تامر حسني

منذ ساعتين
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شاهد.. لحظة سقوط جائزة "غينيس" العالمية من تامر حسني

أميرة خالد (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تعرض المطرب والممثل المصري، تامر حسني، لموقف محرج، أثناء استلامه جائزة من موسوعة "غينيس" العالمية، للأرقام القياسية.

وأظهر الفيديو، لحظة استلام الفنان المصري للجائزة، إلا أنه أسقط الجائزة خلال التقاط الصور التذكارية، وهي جائزة زجاجية مما عرضها للتحطم.

واعتبر بعض الجمهور أنّ ما حدث هو "عين" أصابت "نجم الجيل"، معلقين "وربي عين اللي جالس ابو النظاره بس التفت وتطيح واضح"، "شكلي اذا شلت الصحن اول ما اصحى"، فيما قال آخرون أنّ تامر لا يستحقّ هذه الجائزة لذلك لم تدم فرحته به، بينما رأى البعض أنه لم يكن يمسك الجائزة بالشكل المناسب وهو ما أسقطها.

موسوعة غينيس
فن
تامر حسني
جائزة
الجمهور
صور تذكارية
الحسد

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 69
منذ 33 دقيقة
جايزة عفن لشخص عفن في فن عفن

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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