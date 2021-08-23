شاهد.. لحظة سقوط جائزة "غينيس" العالمية من تامر حسني

أميرة خالد (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تعرض المطرب والممثل المصري، تامر حسني، لموقف محرج، أثناء استلامه جائزة من موسوعة "غينيس" العالمية، للأرقام القياسية.
وأظهر الفيديو، لحظة استلام الفنان المصري للجائزة، إلا أنه أسقط الجائزة خلال التقاط الصور التذكارية، وهي جائزة زجاجية مما عرضها للتحطم.
واعتبر بعض الجمهور أنّ ما حدث هو "عين" أصابت "نجم الجيل"، معلقين "وربي عين اللي جالس ابو النظاره بس التفت وتطيح واضح"، "شكلي اذا شلت الصحن اول ما اصحى"، فيما قال آخرون أنّ تامر لا يستحقّ هذه الجائزة لذلك لم تدم فرحته به، بينما رأى البعض أنه لم يكن يمسك الجائزة بالشكل المناسب وهو ما أسقطها.