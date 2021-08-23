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استشاري يوضح مدى إمكانية علاج مرض التوحد

منذ 14 ساعة
1996
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استشاري يوضح مدى إمكانية علاج مرض التوحد

الرياض (صدى):
قال الدكتور سلطان الفواز استشاري علاج وظيفي للأطفال في مركز أبحاث التوحد أنه لا يمكن علاج مرضى التوحد ، مشيرا إلى أنها تلازم المريض طول العمر ويجب التعايش معهم.

وأضاف الاستشاري أن مرض التوحد هو اضطراب عصبي نمائي يؤثر على نمو الدماغ وعلى التواصل والتفاعل الاجتماعي وله أنماط محددة للسلوك ، مشيرا إلى أنه سمي طيف لاختلاف الأعراض والأشكال .

يذكر أنه بالرغم من أن أعراض التوحد الأولية تظهر قبل سن 18 شهرًا إلا أن التشخيص النهائي يكون في بعض الأحيان لدى بلوغ الطفل سن السنتين أو الثلاث سنوات فقط، عندما يظهر خلل في التطور، أو تأخير في اكتساب المهارات اللغوية، أو خلل في العلاقات الاجتماعية المتبادلة.

الاطفال
اضطراب عصبي
علاج التوحد
الدكتور سلطان الفواز
اعراض التوحد الأولية

التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 82449
منذ 51 دقيقة
الله يشفي كل مريض

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العمل مو عيب
ابو عمار
جماعة طالبان اليوم تختلف عن طالبان سابقا
ابو عمار
طيب يا ريس
زنجبيل
لا توجد مواعيد زحام فوق زحام روحوا المدارس و طعموهم
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي تسبب في الحادث.. كان يفكر في عودة الدوام حضوري شغله شاغل ماهو هيّن .. يا رب تكون الأخبار صحيحة وما أحد أصيب...

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