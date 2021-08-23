استشاري يوضح مدى إمكانية علاج مرض التوحد

الرياض (صدى):
قال الدكتور سلطان الفواز استشاري علاج وظيفي للأطفال في مركز أبحاث التوحد أنه لا يمكن علاج مرضى التوحد ، مشيرا إلى أنها تلازم المريض طول العمر ويجب التعايش معهم.
وأضاف الاستشاري أن مرض التوحد هو اضطراب عصبي نمائي يؤثر على نمو الدماغ وعلى التواصل والتفاعل الاجتماعي وله أنماط محددة للسلوك ، مشيرا إلى أنه سمي طيف لاختلاف الأعراض والأشكال .
يذكر أنه بالرغم من أن أعراض التوحد الأولية تظهر قبل سن 18 شهرًا إلا أن التشخيص النهائي يكون في بعض الأحيان لدى بلوغ الطفل سن السنتين أو الثلاث سنوات فقط، عندما يظهر خلل في التطور، أو تأخير في اكتساب المهارات اللغوية، أو خلل في العلاقات الاجتماعية المتبادلة.