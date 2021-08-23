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محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي

منذ 3 ساعات
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محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي

الرياض (صدى):
قال الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، أنه وصل إلى مرحلة من المرض جعلت المستشفيات في الداخل والخارج تعتذر عن علاجه.

وأوضح بن جروان عبر حسابه في "تويتر"، إنه مستمر على المسكنات إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراً، مؤكداً أنه رغم ما يمر به حاليا إلا أنه سعيد جدا وأمله بالله كبير.

ووجه رسالة إلى أصدقائه، قائلا: "أنا معكم دائما قلبا وقالبا، ولكن تجبرني الظروف على الابتعاد أحياناً".

وتفاعل عدد كبير مع تغريدة بن جروان سائلين الله أن يعجل بشفائه بشجاعته في مواجهة السرطان الذي لم يعقه عن التفوق في دراسته وحصوله على الدكتوراه.

المسكنات
محارب السرطان
حمد بن جروان
مواجهة السرطان

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
اسال الله العظيم بأسمائه الحسنة وصفاته العلى وبأسمه الأعظم الذي اذا دعي به اجاب ان يشفيك ويعافيك ويمتعك بالصحة والعافية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16655
منذ 21 دقيقة
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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