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بالفيديو.. انتقادات حادة ضد ليلى إسكندر بسبب هدايا عيد ميلادها

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. انتقادات حادة ضد ليلى إسكندر بسبب هدايا عيد ميلادها

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، لانتقادات حادة بعد ظهورها في مقطع فيديو طالبت من خلاله جميع أصدقائها بإهدائها الأموال نقداً في يوم ميلادها، بدلاً من جلب الهدايا العينية.

وتحدثت ليلى إسكندر في مقطع فيديو، عن يوم ميلادها الذي يصادف في 23 أغسطس، قائلة بعفوية: "لكل أصحابي الأغنياء ولا لأ حتى اللي على قد حالهم... أوعى حدا يجيب اللي هدايا. عبير صاحبتي حدّي.. هي فكرتها مش فكرتي... قالت لي ليلى لأن عيد ميلادها كمان بـ 31/ 8... أنا وياها ما منتقبل هدايا... بدنا كاش... الكاش يتكلم".

وأظهر الفيديو، طرافة وعفوية النجمة اللبنانية، إلا أن بعض المتابعين أخذ الأمر بشكل جدّي وانهالت عليها التعليقات القاسية، متّهمين إياها بحب المال، بينما ركز البعض الآخر على ملابسها واعتبروا أنها جريئة ولا تناسب إقامتها في المملكة.

 

 

هدايا
فن
ليلى إسكندر
انتقادات
عيد ميلاد
الأموال

التعليقات

zwid
zwid عدد التعليقات : 104
منذ 12 دقيقة
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش..
وعجبي..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

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