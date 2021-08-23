إلهام علي تفاجأ جمهورها بظهورها برفقة زوجها

أميرة خالد (صدى):
فاجأت الفنانة إلهام علي متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان خالد صقر، في ظهور نادر معاً عبر السوشيال ميديا، بعد رفضه الظهور معها خلال تصويرها لمقطع فيديو على تطبيق سناب شات.
وتناقل رواد مواقع التواصل الصورة بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات التي ركزت على ملامح الشاب، لافتين إلى أنه يتمتع بكامل صفات وسمات الشاب الخليجي لناحية لون بشرته وذقنه وملامحه.
ومن ناحية أخرى ، أبدت الفنانة إلهام علي سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسلها "اختطاف"، الذي يجري عرضه في الفترة الحالية.