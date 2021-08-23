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إلهام علي تفاجأ جمهورها بظهورها برفقة زوجها

منذ 36 دقيقة
885
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إلهام علي تفاجأ جمهورها بظهورها برفقة زوجها

أميرة خالد (صدى):
فاجأت الفنانة إلهام علي متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان خالد صقر، في ظهور نادر معاً عبر السوشيال ميديا، بعد رفضه الظهور معها خلال تصويرها لمقطع فيديو على تطبيق سناب شات.

وتناقل رواد مواقع التواصل الصورة بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات التي ركزت على ملامح الشاب، لافتين إلى أنه يتمتع بكامل صفات وسمات الشاب الخليجي لناحية لون بشرته وذقنه وملامحه.

ومن ناحية أخرى ، أبدت الفنانة إلهام علي سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسلها "اختطاف"، الذي يجري عرضه في الفترة الحالية.

فن
تطبيق سناب شات
إلهام علي
مسلسل اختطاف
الفنان خالد صقر

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9936
منذ 32 دقيقة
طيب ***
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132694
منذ 20 دقيقة
مالنا خص ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

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