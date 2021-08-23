طرق تساعد على التخلص من ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن

أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من الترهّلات الجلدية بعد فقدان الكثير من الكيلوغرامات الزائدة، خاصة إذا تعدّى مؤشر كتلة الجسم (BMI) الرقم 35.
ويمكن التحكم في مسار تلك الترهّلات المزعجة، والحدّ منها قدر الإمكان عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام ولو بحركات بسيطة أو من خلال المشي، فالرياضة تجعل العضلات مشدودة، وبالتالي يخفّ أثر ترهّل الجلد.
وينصح الأطباء أيضاً بضرورة تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وينطبق هذا الأمر على من يريد خسارة الوزن، خاصة إذا تخطّت المرأة سنّ الثلاثين، ذلك أن الجسم يبدأ بفقد الكثير من عناصره التي يجب تعويضها من عناصر خارجية مثل أقراص الفيتامين (ج)، وهذا أمر مهم لا يجب التغاضي عنه، لأنه يساعد الجلد على الاحتفاظ بكامل قوّته وبالتوازن اللازم لحماية نفسه.
ويساعد استخدام كريمات على شدّ الجلد أيضاً، لأنها تحتوي على مادة الريتينويد، وهي من مشتقات الفيتامين (أ). وينصح أطباء التجميل بشرب كمية كبيرة من الماء وباستخدام الكريمات التي تحتوي على هذه المادة لشد الجلد وتخفيف الترهلات، سواء تلك الناتجة من خسارة الوزن أو التقدّم في العمر.