نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طرق تساعد على التخلص من ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن

منذ 45 دقيقة
1436
1
طرق تساعد على التخلص من ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن

أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من الترهّلات الجلدية بعد فقدان الكثير من الكيلوغرامات الزائدة، خاصة إذا تعدّى مؤشر كتلة الجسم (BMI) الرقم 35.

ويمكن التحكم في مسار تلك الترهّلات المزعجة، والحدّ منها قدر الإمكان عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام ولو بحركات بسيطة أو من خلال المشي، فالرياضة تجعل العضلات مشدودة، وبالتالي يخفّ أثر ترهّل الجلد.

وينصح الأطباء أيضاً بضرورة تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وينطبق هذا الأمر على من يريد خسارة الوزن، خاصة إذا تخطّت المرأة سنّ الثلاثين، ذلك أن الجسم يبدأ بفقد الكثير من عناصره التي يجب تعويضها من عناصر خارجية مثل أقراص الفيتامين (ج)، وهذا أمر مهم لا يجب التغاضي عنه، لأنه يساعد الجلد على الاحتفاظ بكامل قوّته وبالتوازن اللازم لحماية نفسه.

ويساعد استخدام كريمات على شدّ الجلد أيضاً، لأنها تحتوي على مادة الريتينويد، وهي من مشتقات الفيتامين (أ). وينصح أطباء التجميل بشرب كمية كبيرة من الماء وباستخدام الكريمات التي تحتوي على هذه المادة لشد الجلد وتخفيف الترهلات، سواء تلك الناتجة من خسارة الوزن أو التقدّم في العمر.

الصحة
فقدان الوزن
خسارة الوزن
الرشاقة
مرأة
ترهلات الجلد
كتلة الجسم

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9936
منذ 21 دقيقة
المرأة مسكينه من تبدأ تترهل خاصة الحجم العائلي خلاص ماينفع معها لا شد و كريمات **!!!!

يمكن يخف أشوي بس يبقى شي من الترهل يبقى موجد ** الله أعلم ***

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

أخر الأخبار

تسريب مواصفات هاتف "آيفون 14" المنتظر
تسريب مواصفات هاتف "آيفون 14" المنتظر
منذ 6 دقائق 1316
محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي
محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي
منذ 11 دقيقة 1336
سفير المملكة في إندونيسيا ينعي الملحق العسكري العميد محمد التويجري
سفير المملكة في إندونيسيا ينعي الملحق العسكري العميد محمد التويجري
منذ 16 دقيقة 1464
بالفيديو.. انتقادات حادة ضد ليلى إسكندر بسبب هدايا عيد ميلادها
بالفيديو.. انتقادات حادة ضد ليلى إسكندر بسبب هدايا عيد ميلادها
منذ 21 دقيقة 519
برنامج ريف يحدد طريقة الاعتراض على حالة عدم الاستحقاق
برنامج ريف يحدد طريقة الاعتراض على حالة عدم الاستحقاق
منذ 31 دقيقة 1521
إلهام علي تفاجأ جمهورها بظهورها برفقة زوجها
إلهام علي تفاجأ جمهورها بظهورها برفقة زوجها
منذ 36 دقيقة 879
25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
25 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
منذ 41 دقيقة 1449
طرق تساعد على التخلص من ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن
طرق تساعد على التخلص من ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن
منذ 45 دقيقة 1436
ابعدي عن الشر
ابعدي عن الشر
منذ 56 دقيقة 467
مضاربة بين مراجعين بسبب كمام
مضاربة بين مراجعين بسبب كمام
منذ ساعة 405