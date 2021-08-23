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إمارة عسير تكشف قصة مواطنة تمسكت بالحصول على حقوقها في تركة والدها

منذ ساعة
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إمارة عسير تكشف قصة مواطنة تمسكت بالحصول على حقوقها في تركة والدها

أبها (صدى):
أكدت إمارة منطقة عسير، أن ‏حقوق المرأة أقرتها الشريعة الإسلامية بوضوح، وتحميها الدولة بحزم وعناية، ومن ذلك حقها في الإرث، ولا قيمة لأي أعراف أو تقاليد لا تتفق مع ما كفلته لها الشريعة الإسلامية.

وكشفت إمارة عسير، عن قصة ملهمة لمواطنة تمكنت من الموازنة بين رعاية حقها والمحافظة على الأخوة وصلة الرحم وبين مطالبتها بحقها من تركة والدها - رحمه الله- وهي التي كسرت القيود لبعض الأعراف والتقاليد المعيبة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وجعلت بعض شؤون المرأة تحت قهر اجتماعي قد يضطرها للتخلي عن حقوقها المشروعة حياء دون نفس طيبة منها.

وأوضحت الإمارة، أنه بادرت المواطنة بالمطالبة بحقوقها عبر المسارات النظامية حتى انتهى موضوعها أمام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة النماص، التي مكنتها من حقها الشرعي، وقاربت وجهات النظر بينها وبين أخوتها.

وفي يوم الخميس 11/1/1443 هـ، استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المرأة وإخوانها ورئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين، حيث تأكد من أن المواطنة قد استوفت كامل حقها، وأكد على أنها أنموذج للمرأة الصالحة الأبية، من خلال قدرتها على استخلاص حقوقها المشروعة دون الوقوع في التنافر والقطيعة.

ودعا أمير عسير المجتمع إلى تقوى الله تعالى في تمكين المرأة من كامل حقوقها الشرعية، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي متسبب في تعطيل أي حق كفلته الشريعة الإسلامية وأن الدولة ستحمي الحقوق بحزم وسترعى إيصالها المستحقيها بعناية ومعاقبة من يحول دون ذلك.

 

النماص
عسير
إمارة عسير
مواطنة
الشريعة الإسلامية
حقوق المرأة
الإرث
قصص ملهمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132694
منذ 33 دقيقة
من حقها ان ترث ، حكم الله في بين عباده ، وبينه سبحانه وتعالى في الآيات المحكمات في القرآن الكريم ..

.. من يتعدى على حكم الله ....!!؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82422
منذ 26 دقيقة
والله قهر الواحده تكون في أشد الحاجه وحصتها من حقها إلى فرضه الله لها محير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

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