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كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم

منذ 12 ساعة
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كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم

أميرة خالد (صدى):
أوضح أخصائي التغذية ، راشي شودري طرق ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم .

وقال راشي شودري الجسم بحاجة إلى ضبط ثلاثة هرمونات - البرولاكتين والأنسولين والأجسام المضادة للغدة الدرقية - لفقدان الدهون بشكل مثالي، ويمكن ضبط هذه الهرمونات عن طريق تقليل بعض العناصر الغذائية من نظامك الغذائي كالتالي؛

 

* ضبط البرولاكتين عن طريق الاستغناء عن منتجات الألبان. يجب أن تكون النطاقات المثلى بين 4-20 نانوغرام / مل.

* ضبط الأنسولين عن طريق خفض السكر وكمية الكربوهيدرات المكررة. اختر الكربوهيدرات البطيئة.

* إعادة ضبط الأجسام المضادة للغدة الدرقية عن طريق الاستغناء عن الغلوتين. يجب أن تكون النطاقات المثلى للأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية.

* البرولاكتين الزائد يمنع إفراز الهرمون المنبه للجريب (FSH). هذا يمكن أن يبطئ أو يمنع إنتاج البيض. قد يؤدي تناول منتجات الألبان إلى زيادة نسبة البرولاكتين في الدم (فرط برولاكتين الدم). يمكن أن يكون سبب آخر هو تطور كتلة في الغدة النخامية تسمى ورم البرولاكتين.

* يتم استخدام الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المحملة بالسكر بسهولة وعلى الفور للحصول على الطاقة من قبل الجسم بسبب تركيبها الكيميائي البسيط ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسرع في نسبة السكر في الدم وإفراز الأنسولين من البنكرياس - مما قد يفسد استجابة الأنسولين بمرور الوقت ويتركك جائعًا على الفور تقريبًا حتى بعد تناول وجبة دسمة.

* تعطل بعض الأطعمة الأداء الطبيعي للغدة الدرقية ، مثل الغلوتين خيث يتسبب في حدوث التهاب يؤدي إلى إبطاء وظيفة الغدة الدرقية ويؤدي إلى استجابة مناعية ذاتية في الجسم تهاجم الغدة الدرقية.

المرأة
الوزن
الجسم
فقدان الوزن
الرشاقة
الهرمونات
فقدان الدهون
البرولاكتين
أخصائي التغذية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132718
منذ 12 ساعة
معلومات طيبه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82444
منذ ساعة
طيب حلوا

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أحدث التعليقات

كوووووك
يالله لك الحمد والشكر على العقل 700 الف احطها بخلا والله اطق لي احلى عمارة وسط كازا بلانكا وتكفي شوفة الحبايب مو شوفة ابو...
سالم
الله يشفيك ويعافيك
زاير الشمالي
حبة صباح حبة مساء
ابو ريان
تبادل بكامري ازيلك وانا اخوك موديل ٢١١ خلها اركب من الباب الثاني
زاير الشمالي
ويل للمطففين

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