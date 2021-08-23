كاريلي معلقاً على إقالته: "أغادر الاتحاد برأس مرفوعة"

نواف السالم (صدى):
علق المدير الفني فابيو كاريلي، غاضبًا، على قرار نادي الاتحاد بإقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين.
وقال كاريلي أن الاتحاد لم يخسر تحت قيادته أمام الأندية الخمسة الكبرى في المملكة، مبينا أن الفريق خسر نهائي البطولة العربية بركلات الترجيح، لكنه سجل 4 أهداف وحاولنا حتى النهاية,بحسب الشرق الأوسط.
وتابع كاريلي " تسلمت النادي بموقف صعب، كان يصارع على الهبوط ونجحت في المهمة بإبقاء النادي في مكانه,و في الموسم الثاني حقق الفريق المركز الثالث وعاد لدوري أبطال آسيا بعد سنوات من الغياب".
وأضاف كاريلي " الإدارة أبلغتني المساء بالقرار، بعد عام وثمانية أشهر أغادر الاتحاد برأس مرفوع، فخور جداً بالعمل الذي قمت به".
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