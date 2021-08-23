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فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف

منذ ساعة
1721
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فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف

جدة (صدى):
بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف تلوح في الأفق مع ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في الـ 24 من أغسطس 2021.

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس ، في حين تبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

وأشار إلى أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم " كارينا " القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية .

يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي .

الجمعية الفلكية بجدة
فصل الصيف
العين المجردة
نجم سهيل
ماجد أبو زاهرة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82420
منذ 41 دقيقة
إذا بدأ اسهيل. ارقد اليل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132684
منذ 16 دقيقة
قال الذي قال // الياطلع سهيل شف لك سمير باالليل ..

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أحدث التعليقات

رااايق
حسناً *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من تعيس مقرووود .. وحظه حظ قروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كأنه فار بين شقوق الجبل الرهيب .. .. فعلاً خطير جداً ..
واضح*** وصريح***
طيب.

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