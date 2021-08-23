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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

منذ 3 ساعات
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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الهيئة بمدينة العلا، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الفئات، رئيس أنظمة المدن الذكية، أخصائي بيئي أول، أخصائي الأداء التنظيمي، مستشار الأداء التنظيمي، مدير موائمة أصحاب المصلحة، أخصائي الأنظمة الميدانية الذكية، رئيس استقطاب المواهب، مدير المشاركة المجتمعية.

وتشمل الوظائف: مستشار استقطاب المواهب، رئيس المشاركة المجتمعية، رئيس عمليات الرعاية الصحية، رئيس التعليم (خارج الفصول الدراسية)، أخصائي إصلاح التعليم الاستراتيجي، مدير شراكة أعمال رأس المال البشري، فيما للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

 

 

وظائف
وظائف شاغرة
العلا
المسميات الوظيفية
الهيئة الملكية بالعلا
وظائف متوفرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132694
منذ 7 دقائق
باالتوفيق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

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