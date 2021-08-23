نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صانعة محتوى بعالم السيارات: قيادة النساء للسيارات أفضل من الرجال

منذ ساعة
1884
3
صانعة محتوى بعالم السيارات: قيادة النساء للسيارات أفضل من الرجال

نايف السالم (صدى):
بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة لم تكتفي بذلك فقط بل اكتشفت مهارات جديدة وعكفت على معرفة العديد من الجوانب المتعلقة بالسيارات

وتعتبر فلوة محمد من المواطنات التي حرصت على الدخول في عالم السيارات حيث بدأت كمدربة قيادة لكن استهواها مجال جديد يتعلق بالسيارات وسلطت الضوء على مميزاتها عن طريق قناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي

قالت مدربة قيادة إلى صانعة محتوى بعالم السيارات أن بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات ، مشيرة إلى أنها تحب هذا المجال وأن السيارات متعة

‏وأضافت فلوة محمد المرأة تهتم في التفاصيل الدقيقة قبل شراء السيارة عكس الشباب لذلك تمدهم بجميع المعلومات التي تهم السيارات

‏وأشارت مدربة قيادة إلى أن قيادة النساء للسيارات تعتبر أفضل من الرجال.

السيارات
قيادة السيارة
مدربة قيادة
صانعة محتوى بعالم السيارات
فلوة محمد
قيادة النساء للسيارات

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82420
منذ 37 دقيقة
حلو
الصدق الواحد يتعلم التفاصيل في كل شي مو بس في السياره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82420
منذ 37 دقيقة
انا استمتع في فك الأشياء واعاده تركيبها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132684
منذ 10 دقائق
قالوا // من شاهدك يا ابا الحصين قال ذنيبي ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حسناً *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من تعيس مقرووود .. وحظه حظ قروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كأنه فار بين شقوق الجبل الرهيب .. .. فعلاً خطير جداً ..
واضح*** وصريح***
طيب.

أخر الأخبار

ترقية العميد مفرح العمري إلى رتبة لواء بالحرس الوطني
ترقية العميد مفرح العمري إلى رتبة لواء بالحرس الوطني
منذ 4 دقائق 1168
كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم
كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم
منذ 9 دقائق 1461
مسنة تنتقم على طريقتها
مسنة تنتقم على طريقتها
منذ 24 دقيقة 213
من اخطر الطرق في العالم
من اخطر الطرق في العالم
منذ 29 دقيقة 187
لا تفكر تتهور مرة ثانية
لا تفكر تتهور مرة ثانية
منذ 34 دقيقة 151
‏"الصحة" تكشف آلية فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي
‏"الصحة" تكشف آلية فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي
منذ 39 دقيقة 1839
بالفيديو.. اللواء البسامي: الطواف لم يتوقف أثناء مراسم غسل الكعبة
بالفيديو.. اللواء البسامي: الطواف لم يتوقف أثناء مراسم غسل الكعبة
منذ 43 دقيقة 1619
أحمد فتحي لـ نجلته بلقيس: اهتمي بعملك.. والفن لايحب المشكلات
أحمد فتحي لـ نجلته بلقيس: اهتمي بعملك.. والفن لايحب المشكلات
منذ 49 دقيقة 878
كاريلي معلقاً على إقالته: "أغادر الاتحاد برأس مرفوعة"
كاريلي معلقاً على إقالته: "أغادر الاتحاد برأس مرفوعة"
منذ 54 دقيقة 1879
فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف
فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف
منذ 59 دقيقة 1719