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شرطة الجوف تضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

منذ 28 دقيقة
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شرطة الجوف تضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

سكاكا (صدى):
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (7) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

كورونا
شرطة منطقة الجوف
منطقة الجوف
إصابة جديدة بفيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية
جائحة كورونا
تعليمات العزل
العقوبات المقررة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132675
منذ 6 دقائق
سنعوهم ..

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يجيب الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرّف الله بيته الحرام ...
ابو محمد 😎 ✍️
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

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