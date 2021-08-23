أميرة خالد (صدى):
كشف مختصون، عن وصفات طبيعية لتبييض الأسنان عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس في نظامك الغذائي، ناصحين باستهلاك الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب لأنها تزيد من مستويات الأس الهيدروجيني وتعيد صحة مينا الأسنان ،مما يتركك بابتسامة مذهلة للأسنان.
ويعمل فرك أسنانك بالجزء الداخلي من الموز أو قشر البرتقال على تقليل المسحة الصفراء فهي غنية بالمغنيسيوم والمنغجنيز والبوتاسيوم وتساعد على صحة مينا الأسنان، واغسل أسنانك بالفرشاة لبضع دقائق بعد فركها بقشور الفاكهة وكرر ذلك مرتين في الأسبوع.
ويقضي حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند على البكتيريا الموجودة في تجويف الأسنان وتفتيح الأسنان يمكنك فقط أخذ ملعقة كبيرة من الزيت وحركيه في فمك لمدة 15-20 دقيقة، فيما تحتوي الفراولة على حمض الماليك وفيتامين سي اللذان يساعدان في تبييض الأسنان.والتخلص من إصفرار الاسنان فقط اهرسي القليل من هذه الثمار وادهنها بهذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.
ويؤدي الملح في الحصول على أسنان بيضاء يمكنك استخدام الملح الشائع كمسحوق أسنان عادي بدلًا من معجون الأسنان ويمكنك أيضًا مزجها مع صودا الخبز وفركها برفق على أسنانك لكن عليك توخي الحذر حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف اللثة ومينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل متكرر.