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بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط مخبزًا مهجورًا لتحضير الخبز والمعجنات

منذ 57 دقيقة
1844
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بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط مخبزًا مهجورًا لتحضير الخبز والمعجنات

الرياض (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مخبز مهجور استخدمته عمالة مخالفة لتحضير الخبز والمعجنات في بيئة غير صحية مستخدمين أدوات غير نظيفة.

وتضمنت المخالفات المضبوطة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وترك العجانات وأدوات العجن بدون تنظيفها أو إزالة بقايا العجين ما يجعلها تتحول لمادة فاسدة وتالفة تؤثر على العجين المستخدم فيما بعد، ما يشكل ضرراً على الصحة العامة.

وكشف مقطع فيديو، عن انتشار الأتربة على المخبز ووجود تشققات في الجدران، وبقايا أطعمة تركت دون التخلص منها، كما ضبط عامل غير محصن يعمل في المخبز بالمخالفة للأنظمة والتوجيهات؛ لتقوم الفرق الرقابية بإغلاقه وإيقاف نشاطه؛ لعدم وجود ترخيص ووجود مخالفات صحية، وجرى كذلك تحريز المواد الغذائية ومصادرتها من أجل إتلافها.

 

الرياض
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مخبز
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أمانة منطقة الرياض
الجهات الأمنية
عمالة مخالفة
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المواد الغذائية
الفرق الرقابية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132675
منذ 24 دقيقة
جزاكم الله خير ..

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يجيب الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرّف الله بيته الحرام ...
ابو محمد 😎 ✍️
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

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