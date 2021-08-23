بالفيديو.. رجل يفاجأ بأسد واقفا أمام باب مطبخه

أميرة خالد (صدى):
استيقظ رجل من نومه على مشهد مرعب، حيث يتفاجأ بأسد يقف أمام باب مطبخه ويصدر صوت هدير مرعب أثار الخوف بقلب صاحب الواقعة.
تفصيلا، كان ديلان بانوس ، 46 عامًا ، الذي يدير شركة تدريب ارشاد طبيعة شمال كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا ، يعكف على اعداد كوب قهوة له ليبدأ يوم بعد استيقاظه من النوم ، لاحظ أسدًا مشاكسًا يحدق عبر الحاجز الشبكي ويهدر في وجهه.
واستلقى الأسد بجوار جدار المطبخ مباشرةً وفي محاولة لملاحقتها، رفض الأسد التحرك، تاركًا السيد بانوس بلا خيار سوى الاستمرار في صنع قهوته التي يحتاجها بشدة، دون اكتراث له.