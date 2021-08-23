نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رجل يفاجأ بأسد واقفا أمام باب مطبخه

منذ ساعة
968
1
بالفيديو.. رجل يفاجأ بأسد واقفا أمام باب مطبخه

أميرة خالد (صدى):
استيقظ رجل من نومه على مشهد مرعب، حيث يتفاجأ بأسد يقف أمام باب مطبخه ويصدر صوت هدير مرعب أثار الخوف بقلب صاحب الواقعة.

تفصيلا، كان ديلان بانوس ، 46 عامًا ، الذي يدير شركة تدريب ارشاد طبيعة شمال كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا ، يعكف على اعداد كوب قهوة له ليبدأ يوم بعد استيقاظه من النوم ، لاحظ أسدًا مشاكسًا يحدق عبر الحاجز الشبكي ويهدر في وجهه.

واستلقى الأسد بجوار جدار المطبخ مباشرةً وفي محاولة لملاحقتها، رفض الأسد التحرك، تاركًا السيد بانوس بلا خيار سوى الاستمرار في صنع قهوته التي يحتاجها بشدة، دون اكتراث له.

أسد
النوم
جنوب أفريقيا
مشهد مرعب
الحاجز الشبكي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132675
منذ 7 دقائق
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يجيب الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرّف الله بيته الحرام ...
ابو محمد 😎 ✍️
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
منذ 23 دقيقة 1596
شرطة الجوف تضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
شرطة الجوف تضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
منذ 28 دقيقة 1518
بالفيديو.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية
بالفيديو.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية
منذ 33 دقيقة 1613
بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط مخبزًا مهجورًا لتحضير الخبز والمعجنات
بالفيديو.. أمانة الرياض تضبط مخبزًا مهجورًا لتحضير الخبز والمعجنات
منذ 57 دقيقة 1840
بالفيديو.. رجل يفاجأ بأسد واقفا أمام باب مطبخه
بالفيديو.. رجل يفاجأ بأسد واقفا أمام باب مطبخه
منذ ساعة 968
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان
منذ ساعة 1797
رجل يستمتع بفنجان القهوة بصحراء الدهناء قبل 40 عام
رجل يستمتع بفنجان القهوة بصحراء الدهناء قبل 40 عام
منذ ساعة 1163
رسائل احتيالية عبر واتساب تسرق أموال المستخدمين
رسائل احتيالية عبر واتساب تسرق أموال المستخدمين
منذ ساعة 1762
المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق
المسند يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق
منذ ساعة 1980
الهواتف وبطارياتها تسرب السموم إلى عظام مستخدميها
الهواتف وبطارياتها تسرب السموم إلى عظام مستخدميها
منذ ساعة 1998