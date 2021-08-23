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رجل يستمتع بفنجان القهوة بصحراء الدهناء قبل 40 عام
منذ ساعة
1158
3
(صدى):
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رجل
خيمة
خبر في صورة
صحراء الدهناء
فنجان القهوة
صورة لطيفة
التعليقات
قرم
عدد التعليقات : 411
منذ 50 دقيقة
الله المستعان قبل 40 عام والرجل شااايب.
ياترى هل مازال عايش؟؟
والولد اللي على رجل الشايب هل هو عايش ، وكم عمره الحين؟؟؟
الله المستعان .. الله المستعان.
السامرالحربي
عدد التعليقات : 125
منذ 32 دقيقة
ليه ما كملتوا المنظر وأظهرتم صحراء الدهناء
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132675
منذ 26 دقيقة
عليك باالهناء والعافيه والسكينه وراحة البال ..
.. نفس اسئلة الأخ قرم تجتلد في مخيلتي .. الله المستعان ..
.. الله يرزق كل منهما الهناء والسعاده إن كانا حيين او ميتين .. آمين ..
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