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أصوات غريبة تصدرها السيارة تدل على وجود أعطال

منذ ساعتين
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أصوات غريبة تصدرها السيارة تدل على وجود أعطال

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض الأعطال والمشاكل، من مؤشرات هذه الأعطال صدور أصوات غريبة تكشف عن الجزء الذي تعرض للضرر في السيارة.

وسلط تقرير الضوء على أبرز الأصوات الغريبة التي قد تصدر من السيارة والعطل الذي يدل عليه، وهي كما يلي.

– احتكاك حديد

يدل صدور صوت احتكاك الحديد إلى تعرض الطنبورة للاعوجاج أو تلف تيل الفرامل.

– احتكاك المسامير

في حال صدور صوت شبيه باحتكاك المسامير من أسفل غطاء المحرك، فإنه يدل غالباً على تعرض مكابس أو صمامات المحرك للضرر.

– طقطقة في المحرك

عند صدور صوت مثل الطقطقة من المحرك عند تشغيل السيارة خاصة في الصباح، فإنه يدل غالباً على انخفاض مستوى زيت المحرك عن المعدل الطبيعي، أو في حال انتهاء العمر الافتراضي للزيت.

– صفير من المحرك

هذا الصوت يدل على تلف في أحد سيور المحرك، أو يكون قد تعرض للارتخاء وفي حاجة لإحكام ضبطه.

– صوت طنين

غالباً يرجع سبب صدور صوت الطنين إلى وجود خلل في مضخة الوقود، وذلك إذا كان الصوت صادر من الخلف بجانب خزان الوقود، أما في حال صدور الصوت من الإطارات فإنه يدل على تآكلها واختفاء مداسها.

– طقطقة أسفل السيارة

يدل صدور صوت طقطقة أسفل السيارة خاصة عند المنحنيات على أن هناك مشكلة في أجزاء امتصاص الصدمات الكبالن والمساعدين.

فرقعة من العادم

يدل صدور صوت مزعج مثل الفرقعة من العادم (الشكمان) أثناء تشغيل المحرك على وجود ثقب بعلبة العادم أو عدم ثباته بشكل محكم في هيكل السيارة.

سيارات
تصنيع السيارات
الأعطال
صيانة السيارات
الشكمان
تيل الفرامل
أصوات غريبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132675
منذ 22 دقيقة
معلومات مهمه جداً ..

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
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