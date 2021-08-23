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خادمُ الحرمين الشريفين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

منذ 8 ساعات
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خادمُ الحرمين الشريفين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

الرياض (صدى):
أصدرَ خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (57) قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (رئيس محكمة/ب)، وتسعة قضاة على درجة (وكيل محكمة /ب) وستة قضاة على درجة (قاضي/أ )، وقاضيًا على درجة (قاضي /ب) وثمانية عشر قاضيًا على درجة ( قاضي/ج)، فيما شمل الأمر الملكي الكريم تعيين قاضيين على درجة (قاضي /ب) وثمانية قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة - أيّدها الله - على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم - بمشيئة الله - للوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميز بأحكام متقنةٍ تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

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ديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين
تعيين
قاضي
الأمر الملكي
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أمرا ملكيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16655
منذ 29 دقيقة
فتش عن الحيوية تراها في محيا سلمان

فتّش عن الحب تجده في قلب سلمان

فتش عن الخير تجده في يمين سلمان

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المصيبة يتكلمون عن الذوق العام ونسوا مخالف للدين اللهم لاتواخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي ابو عمار إلى فى الصوره تشتمل علسةي اشياء كثيره كل صنف تلقى فيه 4 أشياء أو أكثر فلو حسبت قيمه كل شي طلع...
د محمد ماجد بخش
إن الله على كل شيء قدير ..الله يشفيه ويحفظه ويبارك فيه وفي وفي صحته وفي عمره
faeiz1122
من الخبر والكلام اللي مكتوب ماندري ايش تقول مره بعض الفتيات تكتفي بالتعلم القيادة وبعد اخراج الرخصة لاتهتم بمعرفة أي معلومات جديدة عن السيارات...
د محمد ماجد بخش
ألف مبروك عليك الهوية السعودية يا ست ليلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

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