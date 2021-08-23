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ارتفاع أسعار النفط بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في 3 سنوات

منذ ساعة
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ارتفاع أسعار النفط بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في 3 سنوات

وكالات (صدى):
شهدت أسعار خام برنت القياسي العالمي ارتفاع، اليوم الاثنين، وسط انتعاش أوسع في أسواق الطاقة بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات، بفعل الضغوط الاقتصادية من أحدث عودة لفيروس كورونا وارتفاع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في لندن بنسبة 1.8% صباح اليوم، فوق 66 دولاراً للبرميل، فيما يتداول خام غبر تكساس الوسيط الأميركي فوق 63 دولاراً، مع ارتفاع الأسهم في آسيا وسلع أخرى، وحققت الصين تقدمًا في احتواء متغير دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا، مما أعاد الحالات المحلية إلى مستوى الصفر.

كما واجه الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام رياحًا معاكسة قوية مؤخرًا، وقد تدفع تطورات أسواق الطاقة أوبك+ إلى إعادة تقييم تعهدها بمواصلة تعزيز الإنتاج كل شهر، إذ تجتمع المجموعة في الأول من سبتمبر.

الصين
أسعار النفط
الدولار
اقتصاد
خام برنت
فيروس كورونا
البرميل
أسواق الطاقة
مال واعمال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132667
منذ ساعة
ممتاااز ..

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أحدث التعليقات

رااايق
عشان الشو والمال من ورى هذا الشو ****!!!!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم على ذا الكلام يعني لازم تغثون الواحد في كل حين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
سالم
بيئة الهلال لا جديد
قرم
بعض التعليقات مايدري وين الله حاطه!! ولايدري وش السالفه، يعلق بمجرد التعليق ، وزياده في عدد تعليقاته بس. الموضوع في جهه وتعليقه من جهه...

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