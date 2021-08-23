ارتفاع أسعار النفط بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في 3 سنوات

وكالات (صدى):
شهدت أسعار خام برنت القياسي العالمي ارتفاع، اليوم الاثنين، وسط انتعاش أوسع في أسواق الطاقة بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات، بفعل الضغوط الاقتصادية من أحدث عودة لفيروس كورونا وارتفاع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في لندن بنسبة 1.8% صباح اليوم، فوق 66 دولاراً للبرميل، فيما يتداول خام غبر تكساس الوسيط الأميركي فوق 63 دولاراً، مع ارتفاع الأسهم في آسيا وسلع أخرى، وحققت الصين تقدمًا في احتواء متغير دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا، مما أعاد الحالات المحلية إلى مستوى الصفر.
كما واجه الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام رياحًا معاكسة قوية مؤخرًا، وقد تدفع تطورات أسواق الطاقة أوبك+ إلى إعادة تقييم تعهدها بمواصلة تعزيز الإنتاج كل شهر، إذ تجتمع المجموعة في الأول من سبتمبر.