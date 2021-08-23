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حصول مقيمين على 3 مليون ريال بعد عقد صلح وإنهاء خلافات بالعمل في الرياض

منذ ساعة
11718
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حصول مقيمين على 3 مليون ريال بعد عقد صلح وإنهاء خلافات بالعمل في الرياض

الرياض (صدى):
حصل عدد من المقيمين على ما يقارب من 3 مليون ريال، بعد أن تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح.

وأنهت إدارة التسوية خلافًا كان بسبب إنهاء العقد لسبب غير مشروع وأجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات مالية أخرى.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت أنه لم يتضمن النظام نصًّا يعد إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد.

وأشارت إلى أنه ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 أو 81 من النظام، لافتة إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.

 

 

الرياض
العمل
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
عقد صلح
إدارة التسوية

التعليقات

بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 19
منذ 28 دقيقة
لو سعودي ماحصل ولا هللة

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أحدث التعليقات

رااايق
عشان الشو والمال من ورى هذا الشو ****!!!!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم على ذا الكلام يعني لازم تغثون الواحد في كل حين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
سالم
بيئة الهلال لا جديد
قرم
بعض التعليقات مايدري وين الله حاطه!! ولايدري وش السالفه، يعلق بمجرد التعليق ، وزياده في عدد تعليقاته بس. الموضوع في جهه وتعليقه من جهه...

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