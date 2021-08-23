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شباب يعلقون عقود الأنوار بأحد الأفراح
منذ 48 دقيقة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132665
منذ 40 دقيقة
هههههههههههههههههههههه القلوب طيبه .. ماهو وقت هنود وعماال ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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