بالفيديو.. نيرمين محسن ترد على اتهامها بارتداء الحجاب من أجل الشهرة

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة نيرمين محسن، على الاتهامات التي طالتها بعد ارتداء الحجاب، حيث اتهمها البعض بأنها تبحث عن الشهرة وإثارة الجدل، وأنها ستقوم بخلعه بعد فترة قصيرة.
وظهرت نيرمين محسن في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات وهي مرتدية الحجاب حيث قالت: "إن أسئلة كثيرة وصلتها تدور حول: هل من الممكن أن نيرمين أقدمت على هذا الأمر بغرض إثارة الجدل؟ وهل من الممكن أن تتركه بعد يوم أو يومين؟"
وقالت نيرمين محسن أن كل من يعرفها يدرك أنها أبعد ما تكون عن إثارة الجدل، مستبعدة ذلك تمامًا، لاسيما أن الموضوع يخص رب العالمين وإن الهداية والثبات بيد رب العالمين مستشهدة بالدعاء: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم اهدنا فيمن هديت".
وأضافت محسن أن علاقتها بربها عميقة، لافتة إلى أن أقسى نقد يمكن أن تتلقاه هو حول علاقتها بربها، فيما شجعها المتابعون على الاستمرار بهذه الخطوة، وأن لا تسمح للتعليقات السلبية بأن تهبط عزيمتها.