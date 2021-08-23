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بالفيديو.. نيرمين محسن ترد على اتهامها بارتداء الحجاب من أجل الشهرة

منذ 36 دقيقة
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بالفيديو.. نيرمين محسن ترد على اتهامها بارتداء الحجاب من أجل الشهرة

أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة نيرمين محسن، على الاتهامات التي طالتها بعد ارتداء الحجاب، حيث اتهمها البعض بأنها تبحث عن الشهرة وإثارة الجدل، وأنها ستقوم بخلعه بعد فترة قصيرة.

وظهرت نيرمين محسن في مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات وهي مرتدية الحجاب حيث قالت: "إن أسئلة كثيرة وصلتها تدور حول: هل من الممكن أن نيرمين أقدمت على هذا الأمر بغرض إثارة الجدل؟ وهل من الممكن أن تتركه بعد يوم أو يومين؟"

وقالت نيرمين محسن أن كل من يعرفها يدرك أنها أبعد ما تكون عن إثارة الجدل، مستبعدة ذلك تمامًا، لاسيما أن الموضوع يخص رب العالمين وإن الهداية والثبات بيد رب العالمين مستشهدة بالدعاء: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم اهدنا فيمن هديت".

وأضافت محسن أن علاقتها بربها عميقة، لافتة إلى أن أقسى نقد يمكن أن تتلقاه هو حول علاقتها بربها، فيما شجعها المتابعون على الاستمرار بهذه الخطوة، وأن لا تسمح للتعليقات السلبية بأن تهبط عزيمتها.

 

الحجاب
فن
سناب شات
إثارة الجدل
الشهرة
نيرمين محسن
الفنانة نيرمين محسن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132665
منذ 8 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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