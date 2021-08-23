10 وظائف شاغرة بشركة نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:
1- أخصائي نظم صحية.
- درجة بكالوريوس الطب أو بكالوريوس الجراحة.
- أو ماجستير في الصحة العامة، الطب، الطب الحيوي.
- 4 سنوات من الخبرة في الصناعة الصحية.
2- رئيس الأعمال.
- درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
- 4 سنوات من الخبرة في المالية.
3- مدير - (الهندسة المعمارية).
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري والإدارة المتميزة.
- خبرة في التصميم في أنواع معمارية مختلفة: سكني ، تجاري ، عام ، رعاية صحية ، تعليمي ، إلخ.
4- مهندس هيدروليكي أول - شبكات المياه.
- حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية)
- خبرة 15 عام في تطوير نماذج وشبكات النقل والتوزيع الهيدروليكي.
- إتقان برامج WaterGEMS و Water Hammer و WaterCAD و ESRI GIS و AutoCAD.
5- سكرتير مجلس الإدارة. (وظيفتان)
- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانوني أو أي تخصص ذي صلة.
- سنتين خبرة في مجال يفضل أن تكون في شؤون مجلس الإدارة أو الحوكمة أو الامتثال.
6- أخصائي أول البروتوكول.
- حاصل على درجة البكالوريوس.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والبروتوكول وآداب السلوك أو مجال ذي صلة.
- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية شفويا وكتابة.
7- مدير جاهزية تنظيم الهيئة.
- درجة البكالوريوس فأعلى في (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون) أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة الإدارية في خدمة عامة أو دور إداري.
8- مدير إدارة المشروعات.
- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية) أو أي موضوع ذي صلة.
- 8 سنوات خبرة في قطاع الاستشارات.
9- رئيس المعايير الفنية.
- درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
التقديم