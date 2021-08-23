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10 وظائف شاغرة بشركة نيوم

منذ 49 دقيقة
1396
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10 وظائف شاغرة بشركة نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- أخصائي نظم صحية.

- درجة بكالوريوس الطب أو بكالوريوس الجراحة.

- أو ماجستير في الصحة العامة، الطب، الطب الحيوي.

- 4 سنوات من الخبرة في الصناعة الصحية.

2- رئيس الأعمال.

- درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

- 4 سنوات من الخبرة في المالية.

3- مدير - (الهندسة المعمارية).

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

- 10 سنوات من الخبرة في التصميم المعماري والإدارة المتميزة.

- خبرة في التصميم في أنواع معمارية مختلفة: سكني ، تجاري ، عام ، رعاية صحية ، تعليمي ، إلخ.

4- مهندس هيدروليكي أول - شبكات المياه.

- حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية)

- خبرة 15 عام في تطوير نماذج وشبكات النقل والتوزيع الهيدروليكي.

- إتقان برامج WaterGEMS و Water Hammer و WaterCAD و ESRI GIS و AutoCAD.

5- سكرتير مجلس الإدارة. (وظيفتان)

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانوني أو أي تخصص ذي صلة.

- سنتين خبرة في مجال يفضل أن تكون في شؤون مجلس الإدارة أو الحوكمة أو الامتثال.

6- أخصائي أول البروتوكول.

- حاصل على درجة البكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والبروتوكول وآداب السلوك أو مجال ذي صلة.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية شفويا وكتابة.

7- مدير جاهزية تنظيم الهيئة.

- درجة البكالوريوس فأعلى في (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون) أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- أكثر من 10 سنوات من الخبرة الإدارية في خدمة عامة أو دور إداري.

8- مدير إدارة المشروعات.

- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية) أو أي موضوع ذي صلة.

- 8 سنوات خبرة في قطاع الاستشارات.

9- رئيس المعايير الفنية.

- درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة.

- لا يُشترط الخبرة السابقة.

التقديم

وظائف
المملكة
فرص عمل
شركة نيوم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132665
منذ 9 دقائق
باالتوفيق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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