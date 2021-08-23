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زواج "البارت تايم" يثير الجدل في مصر

منذ ساعة
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زواج "البارت تايم" يثير الجدل في مصر

القاهرة (صدى):
أثارت ظاهرة الزواج المحدد الوقت، أو ما يعرف باسم "البارت تايم" جدلا واسعا في مصر، في الساعات الماضية.

ومن جانبها حذرت دار الإفتاء المصرية، من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج لحب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

وشددت دار الإفتاء على أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وأكدت دار الإفتاء أن اشتراط الزوجين زمنٍ معين للعقد يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، مشددة على أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

مصر
الزواج
دار الافتاء المصرية
زواج البارت تايم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132665
منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 8
منذ 36 دقيقة
والعرفي ؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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