زواج "البارت تايم" يثير الجدل في مصر

القاهرة (صدى):
أثارت ظاهرة الزواج المحدد الوقت، أو ما يعرف باسم "البارت تايم" جدلا واسعا في مصر، في الساعات الماضية.
ومن جانبها حذرت دار الإفتاء المصرية، من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج لحب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.
وشددت دار الإفتاء على أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.
وأكدت دار الإفتاء أن اشتراط الزوجين زمنٍ معين للعقد يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، مشددة على أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.