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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

منذ 47 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132648
منذ 28 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
.. صبرك اختنا لست محرومه حتى اشتري كمره واجي اصور شجر الصبار اللي زرعتيهن ( وأنشر صورهن ) في كل الآفاق ، حتى في...
ابو وليد
مع اول ريال يخصمونه -- بتشتغل نفسيه العنز على الخرقه -- واحتمال ياكلها
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه مستحيل يصدقون لانهم متعودين على البكش
ابو مشعل
لانه في مجلس الشورى والراتب عالي والمخصصات عاليه اكيد بيتفلسف على المواطن الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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