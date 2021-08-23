طلال آل الشيخ: أخطاء الحكم والفار سلبت حق الشباب أمام الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
صرح طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، بأن هناك أخطاء في مباراة الفريق أمام الاتفاق، مشككا في النتيجة.
وقال طلال آل الشيخ : "الشباب قدم مباراة كبيرة، وكنا بحاجة للفوز، وهدف الاتفاق الأول غير صحيح، وأخطاء الحكم والفار سلبت حق الشباب".
وأضاف: "هناك عدد من الحكام السعوديين مميزين لكن بعضهم يكرر الأخطاء دون عقاب، وملاحظاتي هي من أجل تطوير كرة القدم، وتكرار الأخطاء الفادحة في وجود الفار غير مقبولة".
وتابع: "إصرار الحكم على احتساب ركلة الجزاء للاتفاق حتى بعد العودة للفار أمر عجيب، ونأمل من لجنة الحكام الإنصاف".
وختم آل الشيخ، قائلا: "وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بذلت جهدا في إنهاء ملف الكفاءة المالية لنادي الشباب، وهم يقفون ويدعمون جميع الأندية".
وتصدر وسم "كلنا طلال آل الشيخ" قائمة الترند في موقع تويتر في الساعات الماضية، وسط تأييد من جماهير الشباب لتصريحاته.
وكان التعادل الإيجابي قد خيم على مباراة الشباب، والاتفاق، السبت، بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.