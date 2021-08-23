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طلال آل الشيخ: أخطاء الحكم والفار سلبت حق الشباب أمام الاتفاق

منذ 4 ساعات
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طلال آل الشيخ: أخطاء الحكم والفار سلبت حق الشباب أمام الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
صرح طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، بأن هناك أخطاء في مباراة الفريق أمام الاتفاق، مشككا في النتيجة.

وقال طلال آل الشيخ : "الشباب قدم مباراة كبيرة، وكنا بحاجة للفوز، وهدف الاتفاق الأول غير صحيح، وأخطاء الحكم والفار سلبت حق الشباب".

وأضاف: "هناك عدد من الحكام السعوديين مميزين لكن بعضهم يكرر الأخطاء دون عقاب، وملاحظاتي هي من أجل تطوير كرة القدم، وتكرار الأخطاء الفادحة في وجود الفار غير مقبولة".

وتابع: "إصرار الحكم على احتساب ركلة الجزاء للاتفاق حتى بعد العودة للفار أمر عجيب، ونأمل من لجنة الحكام الإنصاف".

وختم آل الشيخ، قائلا: "وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بذلت جهدا في إنهاء ملف الكفاءة المالية لنادي الشباب، وهم يقفون ويدعمون جميع الأندية".

وتصدر وسم "كلنا طلال آل الشيخ" قائمة الترند في موقع تويتر في الساعات الماضية، وسط تأييد من جماهير الشباب لتصريحاته.

وكان التعادل الإيجابي قد خيم على مباراة الشباب، والاتفاق، السبت، بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب
الاتفاق
كرة القدم
خالد البلطان
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان
طلال ال الشيخ

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2579
منذ ساعة
اللي ما يطلب حكام أجانب يستاهل ما يجية معروف الحكم السعودي اثبت فشلة الذريع بعد أن اعطوة الف فرصة لم يثبت نفسه

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أحدث التعليقات

رااايق
عشان الشو والمال من ورى هذا الشو ****!!!!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم على ذا الكلام يعني لازم تغثون الواحد في كل حين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
سالم
بيئة الهلال لا جديد
قرم
بعض التعليقات مايدري وين الله حاطه!! ولايدري وش السالفه، يعلق بمجرد التعليق ، وزياده في عدد تعليقاته بس. الموضوع في جهه وتعليقه من جهه...

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