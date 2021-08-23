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مغرد : لماذا تأخر النصر في شكوى نادي الطائي إلى ما بعد مباراة الهلال
منذ 15 ساعة
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1
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التعليقات
ابو يزيد
عدد التعليقات : 1145
منذ 31 دقيقة
من اجل ينجحو اعيالك يا وليد,,,,,,
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أحدث التعليقات
زائر
ليش المدرب ما عرف يشوت ويسجل ضربات الجزاء ضربتين ضيعها يستاهل
رااايق
خلاص يا سمية خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات **** لا علشان الغير أشتغلت **هههههههه
زائر
صرنا نشوف سيارات تفطر في المطاعم
محايد
ابويزن لوكلامك صح كان البطولات لهم. لاكن كلامك ذا ينطبق على السنااافر ههههههههههه
محايد
ابويزن لوكلامك صح كان البطولات لهم. لاكن كلامك ذا ينطبق على السنااافر ههههههههههه
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