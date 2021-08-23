رسميا..الاتحاد ينهي التعاقد مع كاريلي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الاثنين، إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق فابيو كاريلي.
وأوضح النادي في بيان له، أن القرار جاء بناء على التغير في منهجية المدرب البرازيلي رغم الاجتماعات المتكررة لمناقشة وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة، التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليا للمنافسة.
وأشار البيان إلى أن كاريلي تمسك بموقفه، مؤكدا تحمله تبعات قراراته الفنية، وذلك قبيل نهائي البطولة العربية.
وقال النادي في بيانه: "على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والآخر، وعدم استقراره على استراتيجية معينة، ما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة، خلال الفترة الماضية، فقد قرر مجلس الإدراة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق فنيا".
يذكر أن الاتحاد خسر أمام الرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.