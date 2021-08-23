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فيديو.. الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام

منذ ساعة
1471
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فيديو.. الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام

عادل الحربي (صدى):
كشف مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، أن منطقتي الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، خلال برنامج "الراصد" أن مقدار الهدر بلغ 40 مليار ريال سنوياً في الرياض والغربية.

وأشار الشبانات إلى أن هدف البرنامج في هذه الفترة هو توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، قائلا: "اللي ما يتجاوب حله العقوبات، لكننا الآن في مرحلة توعية ومتفائلين، وفي المستقبل القريب سنكسب تفاعل المواطنين".

ولفت إلى أنهم يهدفون لتقليل نسبة الهدر الغذائي في المملكة بحلول عام 2030.

الرياض
المملكة
الغربية
هدر الطعام
البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16640
منذ ساعة
حدث ولا حرج .. صحيح

الهدر في قمته وذروته على كل الأصعدة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52602
منذ 51 دقيقة
ما اتصور 40 مليار ريال سنوي المبلغ كبير جدا وخصوصا ان الصوره ما فيها مفاطيح :)
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16640
منذ 6 دقائق
من يأكل ب٧٠ ريال تكفيه الأربعين وربما الثلاثين .. العملية الحسابية تعتمد على مجمل المصروفات ونسبة الهدر فيها على اعتبار أنها تزيد عن الحاجة ولو ب٣٠% على أقل تقدير.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه مقرود
ابو عمار
الطريقه خطيره وعنيفه والمفروض يستعملون ابرة تخدير بالبندقيه المخصصه لصيد الحيوانات
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو محمد
لا تشره م على عضو الشورى بل اشرهوا على من اختاره لان الذي رشحه لهذا المجلس ينعكس عليه..
ابو عمار
الله يكون بعونها . يبدو انها لم تنتبه للبقره

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