القناة الناقلة للدوري تتراجع عن التشفير

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت شركة الرياضة السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية لمدة موسم، تراجعها عن تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح عبدالعزيز باعشن المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية، أن جميع مباريات الدوري سوق تنقل على الباقتين HD وSD وستكون جودة SD أقل ولن يشمل نقل المباريات عليها الأستوديوهات التحليلية، إضافة إلى البرامج الرياضية التي انطلقت مع بداية الدوري، بحسب الرياضية.
وقال باعشن: "لدينا اتفاقية مع عرب سات لنقل المباريات على القمر وذلك بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثين في أوروبا وأمريكا فيمكنهم مشاهدة الدوري السعودي عبر تطبيق شاهد".