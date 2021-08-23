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القناة الناقلة للدوري تتراجع عن التشفير

منذ 5 ساعات
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القناة الناقلة للدوري تتراجع عن التشفير

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت شركة الرياضة السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية لمدة موسم، تراجعها عن تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح عبدالعزيز باعشن المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية، أن جميع مباريات الدوري سوق تنقل على الباقتين HD وSD وستكون جودة SD أقل ولن يشمل نقل المباريات عليها الأستوديوهات التحليلية، إضافة إلى البرامج الرياضية التي انطلقت مع بداية الدوري، بحسب الرياضية.

وقال باعشن: "لدينا اتفاقية مع عرب سات لنقل المباريات على القمر وذلك بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثين في أوروبا وأمريكا فيمكنهم مشاهدة الدوري السعودي عبر تطبيق شاهد".

الدوري السعودي
كرة القدم
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2579
منذ 41 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل لا نقل ولا معلقين زي خلق الله شوفو بين سبورت يا فاشلين عندي عشرين رسيفر مرمية كل شهر رسيفر وصحن ورأس كرهتونا في الكورة والدوري

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايباالله ..
كلام مليان
ههههههههههههههههههههههه بعد ان حلبهم ما زال يا صاحبي الحلب مازال
ابو محمد 😎 ✍️
البطر باالنعمه ماهو زين .. حفظ النعمه باالمحافظه عليها وعدم الإفراط فيها والبذخ ..
كلام مليان
على لسان جيفنكو يقول احمد موسى مو اطيب مني تنازل عن 50 مليون
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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