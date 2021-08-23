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مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر

منذ يوم
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مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تخطط للاستغناء عن المدرب البرازيلي مانو مينيز، حال تعرضه لخسارة جديدة في الدوري.

وأوضحت المصادر أن إدارة النصر ستتخذ قرارها بشأن مصير المدرب، خلال فترة التوقف المقبلة، عقب مباراة التعاون الخميس المقبل، في إطار الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تمتد 18 يوما، لتجهيز الفريق لمباراة تراكتور الإيراني لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بحسب الوطن.

وأضافت أن الإدارة تدرس حاليا ملفات عدد من المدربين لقيادة النصر، لانتشاله من الوضع الحالي، وضعت مدرب التعاون السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كأبرز الأسماء المطروحة على الطاولة.

وفي وقت سابق، عقدت إدارة نادي النصر جلسة مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وناقشته في أخطائه الفنية التي حدثت خلال مباراة الفيصلي من وجهة نظرها وأبرزها التشكيل الأساسي للمباراة، وفقا لعكاظ.

نادي النصر
النصر
آل معمر
مانو مينيز
مدرب التعاون

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 111
منذ 19 ساعة
العله ليست في المدرب ولا لاعبيكم العله هي ارادة الله تدعمون بميزانية مفتوحه لكم فقط والأندية الاخري تتحسر من الديون واي شي تبونه لن احد يتجرأ عليكم بفعل التدخلات الخارجية القويه وهذه عداله السماء
ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
اتق الله في كلامك اراده الله يا مسلم كوررره لا تخليها توديك في حساب عسير ....
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 22
منذ 18 ساعة
هذا المدرب اللي رقع الطواقي بخماسية .. جيبوه بسرعة نبي خماسبة في مرماهم 😂😂
خالد
خالد عدد التعليقات : 19
منذ 13 ساعة
تقليد الزعيم لايجلب الزعامة يالنيصر
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 4
منذ 12 ساعة
ابو يزن في تعبئه ذكر في البداية هذه إرادة الله كلام جميل وفي نهاية التعليق ذكر هذه عدالة السماء مدري وش وضعك في البداية كلام مُسلم وبالنهاية كلام مُلحد
تحتاج نفتح راسك ونشوف وش داخله 🤔🤔🤔🤔🤔
عبدالعزيز محمد عبدالله
عبدالعزيز محمد عبدالله عدد التعليقات : 9
منذ 10 ساعات
الطاقيه اللي يقول ميزانيه شف مدللكم كم دفع وقبلها المليار ونص خلك ساكت أحسن
ابو عبدالرحمن العالمي من الملعب
ابو عبدالرحمن العالمي من الملعب عدد التعليقات : 1
منذ 52 دقيقة
أرحمك يافقراوي يبقى الزعيم داعس ابو خرقة

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أحدث التعليقات

رااايق
حسناً *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من تعيس مقرووود .. وحظه حظ قروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كأنه فار بين شقوق الجبل الرهيب .. .. فعلاً خطير جداً ..
واضح*** وصريح***
طيب.

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