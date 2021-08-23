مدرب التعاون يقترب من خلافة مانو مينيز في تدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تخطط للاستغناء عن المدرب البرازيلي مانو مينيز، حال تعرضه لخسارة جديدة في الدوري.
وأوضحت المصادر أن إدارة النصر ستتخذ قرارها بشأن مصير المدرب، خلال فترة التوقف المقبلة، عقب مباراة التعاون الخميس المقبل، في إطار الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تمتد 18 يوما، لتجهيز الفريق لمباراة تراكتور الإيراني لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بحسب الوطن.
وأضافت أن الإدارة تدرس حاليا ملفات عدد من المدربين لقيادة النصر، لانتشاله من الوضع الحالي، وضعت مدرب التعاون السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كأبرز الأسماء المطروحة على الطاولة.
وفي وقت سابق، عقدت إدارة نادي النصر جلسة مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وناقشته في أخطائه الفنية التي حدثت خلال مباراة الفيصلي من وجهة نظرها وأبرزها التشكيل الأساسي للمباراة، وفقا لعكاظ.