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بالفيديو.. مالك سيارة لاندكروزر يوثق الأضرار التي لحقت بها بعد حادث بسيط: "الباب انشق"

منذ يوم
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بالفيديو.. مالك سيارة لاندكروزر يوثق الأضرار التي لحقت بها بعد حادث بسيط: "الباب انشق"

علي القحطاني (صدى):
أظهىر مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص ما حدث في سيارة لاندكروزر 2022 بعد تعرضها لصدمة بسيطة في أحد الحوادث؛ ما أسفر عن تضرر الباب الأمامي والخلفي للجانب الأيمن.

وقال مالك السيارة، أن صناعة لاندكروزر 2022 الجديدة جودتها سيئة، وأنها مصنوعة من الألومنيوم بسبب التضرر الكبير بسبب صدمة بسيطة "الباب انشق شق، كأنك قاطع جريدة, ليش وكالات السيارات تجيب قطع الغيار قبل نزول السيارات، لأن قطع الغيار غير موجودة، لا باب خلفي ولا أمامي ولا الدعاسة ولا الرفرف الأمامي".

وأضاف مالك السيارة: "شلون تجيبون السيارات موديلات بدون قطع غيار"، مؤكدًا أن سيارته ستتوقف الآن بعد الصدمة بدون تصليح لأن الأبواب لا تفتح.

حادث
سيارة
قطع غيار
الألومنيوم
سيارة لاندكروزر

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 411
منذ يوم
اشترلك ددسن 1982 والله مافيه مثله .
ممتاز ومكينته سهله وحديد اصلي.
قرم
قرم عدد التعليقات : 411
منذ يوم
اقول يا زين الكابريس من موديل 79- 87 وبس.
تركي الخالدي
تركي الخالدي عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
افضل الموديلات ٢٠١٦ الى ٢٠٢١ بدي حديد
صبحي الزهراني
صبحي الزهراني عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
الغلط على وزارة التجاره والا كيف سيارات تدخل لعندنا دون قطع الوضع في انا ولكن مابقول الا خلونا بالقديم يامحلاه
نواف الشريف
نواف الشريف عدد التعليقات : 3
منذ 21 ساعة
لا تشيل هم ياخال ارتاح شهر وتحصل التشليح مليان
ويعوضك خير ان شاء الله
سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 66
منذ 20 ساعة
هذا استهتار من السائق بسبب تصرف طائش ..للأسف عندنا في السعودية تدمر المركبات بكل سهولة وعدم مبالاة من مالكيها إلا قلة تحافظ على مركباتهم ..
السعودي وهو صغير يكسر العابه !! وإذا كبر كسر سياراته .!!!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16641
منذ 20 ساعة
والقادم .. أجمل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16641
منذ 20 ساعة
بتلزمهم وزارة التجارة بالحساء فرعا وأصلا بتعويضك سيارة بديلة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132675
منذ 19 ساعة
الله يعينه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82416
منذ 19 ساعة
كل شي اختلف صناعته. مو بس السيارات

الأصلي باااااااااااح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82416
منذ 19 ساعة
كل شي اختلف صناعته. مو بس السيارات

الأصلي باااااااااااح
fares
fares عدد التعليقات : 3082
منذ 19 ساعة
الله يعوضك ويعوضنا خير
صالح
صالح عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
سلكتها سلك اكيد بينشق
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52609
منذ 9 ساعات
وزارة التجاره تجبرهم يعطونك الابواب من سياره اخرى
عبدالرازق السعود
عبدالرازق السعود عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
اللاندكروزر افضل موديلاته من 16 الى 21
اما الاخير 22 سيئ وحتى شكله غلط

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يجيب الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرّف الله بيته الحرام ...
ابو محمد 😎 ✍️
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

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