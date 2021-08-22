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فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل

منذ يوم
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فيديو..خالد السليمان ينفعل على عضو شورى اقترح فرض رسوم لإزالة نفايات المنازل

عادل الحربي (صدى):
انفعل الكاتب والإعلامي خالد السليمان، على عضو مجلس الشورى سامي زيدان، بعد اقتراحه فرض رسوم على إزالة النفايات من المنازل.

وخرج السليمان في مقطع فيديو موجها حديثه إلى زيدان قائلا: "اسمحولي أتخلى عن اللباقة اليوم، يعني هذا الرجل عنده مشكلة في رقبته ما يقدر يرفع رأسه لفوق، ما يشوف إلا ما يمس الطبقة المتوسطة والكادحة من المجتمع".

وأضاف: "ما يقدر يقلد المجتمعات الغربية إلا في فرض الرسوم، طيب هو ما يشوف الخدمات اللي تقدم لهم، ما يشوف كيفية رقابة أداء الحكومة".

وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها".

ويأتي هجوم السليمان على زيدان بعد مقترحه المثير للجدل سابقا، برفع الدعم عن الدقيق والخبز.

المملكة
الحكومة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
رسوم
خالد السليمان
سامي زيدان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16649
منذ يوم
انفعل مصدر لفعل .. وصيغة فعلول لبهل هي بهلول
متفرج
متفرج عدد التعليقات : 207
منذ يوم
صح ألسانك وحسبناالله ونعم الوكيل...هوفعلاًمايُعرفون إلارسوم رسوم وين الضرائب 15٪أحياءبكاملهامافيهامدارس وإن وجدة مدارس فأقل فصل 40طالب......!!!!
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52609
منذ يوم
كيف تبيه ينظر لطبقه الكادحه والمتوسطه وهو ليس منهم وبعيد عنهم حتى جيناته اجنبيه
winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 96
منذ يوم
لا فض فوك أ / خالد السليمان ، هذي مشكلة السعودة.

الا يتق الله زيدان من دعوة المساكين الذين ليس لهم قدرة مالية تضاهي الراتب الذي يستلمه. أن مطالبة زيدان المتكررة وغيره بأمور ليست من اختصاصهم وليس هم من يقرونها تجعلنا نضع حولها علامة استفهام كبيرة فإذا كان يتطلعون إلى الشهرة أو إثارة الرأي العام فعليهم أن يسلكوا طريقاً أخرى وعدم إثارة مشاعر المواطنين ومن يقطن على أرض الوطن كما أنه لا يعتقد أن الكل يتمتع بنفس الصفات والمزايا التي يتمتع بها إذ يجب عليه أن ينظر إلى الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود. وأطالب بأن يحجم دور عضو الشورى وتقتصر مقترحاته ومطالباته داخل أروقة المجلس وليس عبر وسائل الإعلام فالحمد لله أننا في بلد ينعم بالخير ويقوده ولاة أمر يعملون ويشقون على راحة أبنائه.
سالم
سالم عدد التعليقات : 3
منذ يوم
كل احترام و تقدير لك يا خالد السليمان على كلمه الحق مع هؤلاء الانذال الذين لا يراعون حال شريحه واسعه من المواطنين

اشهد انك شريف
أبو لمى
أبو لمى عدد التعليقات : 1
منذ يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يازيدان..
بيض الله وجهك يا أستاذ خالد السليمان..
ابو فواز
ابو فواز عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لا فض فوك
كيف نرجوا من مثل أعضاء يتم دخلوا للمجلس بالتعيين ويتقاضون مئات الألوف مقابل ذلك ان يحسوا بحاجة الضعفاء من ابناء المجتمع
فمن يده بالماء ليس كمن يده بالنار
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3898
منذ يوم
تحياتي لك الاستاذ خالد سليمان كفيت ووفيت ونقولها بكل صراحة لم يعد في الامكان تحمل اي ضرائب جديدة فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الضبيين
هيمو
هيمو عدد التعليقات : 1
منذ يوم
حسبي الله ونعم الوكيل.. لو كان هو راتبه ٤٠٠٠ ما قال كذا.
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14062
منذ يوم
شكرنا وتقديرنا للاستاذ القديرخالد سليمان، الله يكثر أمثالك..
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14062
منذ يوم
شكرنا وتقديرنا للاستاذ القديرخالد السليمان، الله يكثر أمثالك..
ابو عبد العزيز
ابو عبد العزيز عدد التعليقات : 1
منذ يوم
صح لسانك اخوي خالد مثل هذا يستحق ماقلت فية وبارك اللة فيك ورزقكم من حيث لا تحتسب وكثر اللة من أمثالك للتصدى مثل هؤلا
مشكلحي
مشكلحي عدد التعليقات : 5
منذ يوم
هذا مسير مهو مخير ينطق مايقال له 👌👌
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132694
منذ يوم
نطقت باالحق ، جزاك الله خير ..
عاشقة بلدها
عاشقة بلدها عدد التعليقات : 1
منذ يوم
بيض الله وجهك ورفع قدرك
يعني ماصار في البلد مشكله الا الزباله
لاحول ولاقوة الا بالله
ياليت والله يفرضون عليه لوحده رسوم على كل شي حتى الاكسجين اللي يتنفسه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16649
منذ 22 ساعة
اللي عنده خبر عن نية مشروع مقترح دراسة فكرة تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الغلاء ( هيئة رعاية المواطنين ) .. يفيدنا مشكورا
وافي
وافي عدد التعليقات : 890
منذ 22 ساعة
بيض الله وجهك وفيت وكفيت والله يستر عليك
مشكلتنا مع تلك الاشكال من الطبول اللي اوصلونا الي
مانحن علية بعد العز اصبحنا نداس ولا احد حاس فينا
لكن فرج الله قريب اللهم ازح الغمة عن الامة
ابو بدر
ابو بدر عدد التعليقات : 5
منذ 18 ساعة
مادام مجلس الشورى يضم ناس غير سعودين الاب والام فراح نشوف العجب مالذي يهمهم رواتبهم فوق الخمسين والمواطن الف وسبعمائة ريال
ابو بدر
ابو بدر عدد التعليقات : 5
منذ 18 ساعة
مادام مجلس الشورى يضم ناس غير سعودين الاب والام فراح نشوف العجب مالذي يهمهم رواتبهم فوق الخمسين والمواطن الف وسبعمائة ريال
سامي الحربي
سامي الحربي عدد التعليقات : 81
منذ 16 ساعة
وتابع: "أعتقد أن الرسوم اللي ممكن يدفعها المجتمع عن طيب خاطر، هي رسوم إزالة بعض أشخاص من مناصب لا يستحقونها".
هذه العبارة تكفيك يازيدان
omar
omar عدد التعليقات : 170
منذ 15 ساعة
الله ينتقم
eisa30om
eisa30om عدد التعليقات : 2
منذ 43 دقيقة
الله يعطيك العافيه والصحه استاذ خالد على تعليقك على الشرذمه الذين يدورو على هلك المواطن لانهم في الاصل ليس مواطنين وهاذي مشكله نعاني منها لابد ان يكونو مواطنين الاب الام الجد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
zwid
الي بدو كاش يعني بياخدو على الفراش.. وعجبي..
برنس
قلعهم الله كلهم وكل مشهور الحثاله
خالد
اللهم تجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة آميين

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