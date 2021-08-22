الكويت تسمح بعبور 5 آلاف أفغاني

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء الأحد، الموافقة على عبور 5 آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان ”إن هذه الموافقة تأتي استمرارا لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتقديراً للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت وأمريكا، وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما“.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف عمليات الإجلاء جوا من مطار كابول بأنها ”الأكبر والأكثر صعوبة في التاريخ“.