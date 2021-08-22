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الكويت تسمح بعبور 5 آلاف أفغاني

منذ ساعتين
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الكويت تسمح بعبور 5 آلاف أفغاني

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء الأحد، الموافقة على عبور 5 آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان ”إن هذه الموافقة تأتي استمرارا لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتقديراً للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت وأمريكا، وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف عمليات الإجلاء جوا من مطار كابول بأنها ”الأكبر والأكثر صعوبة في التاريخ“.

الكويت
افغانستان
طالبان
الافغان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52583
منذ 20 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
لا .. يا أبو قلب طيب .. لا تسيب حقوقك.. خذ بها دروع وإلا كاسين لا تتركها .. هذا حقك وشقاك وأنت هنا تلعب...
ابو عمار
الف الف مبروك
د محمد ماجد بخش
لا .. لون بشرة 🏞 زوجة إبنهم السمراء الأمريكية
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه

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