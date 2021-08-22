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شكلها انصكت عين
منذ 11 ساعة
2262
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1755
منذ 5 ساعات
قل التركيز لما فكرت في الاستعراض..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132648
منذ 44 دقيقة
مستعجله على ايه .....رب عجلة تهب ريثاً....؟؟
ابو عمار
عدد التعليقات : 52609
منذ 31 دقيقة
سلامات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
.. صبرك اختنا لست محرومه حتى اشتري كمره واجي اصور شجر الصبار اللي زرعتيهن ( وأنشر صورهن ) في كل الآفاق ، حتى في...
ابو وليد
مع اول ريال يخصمونه -- بتشتغل نفسيه العنز على الخرقه -- واحتمال ياكلها
ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه مستحيل يصدقون لانهم متعودين على البكش
ابو مشعل
لانه في مجلس الشورى والراتب عالي والمخصصات عاليه اكيد بيتفلسف على المواطن الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
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