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فرحة مواطن بعد أن رزقة الله بمولود بعد إنتظار سنين

منذ 3 ساعات
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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16617
منذ 25 دقيقة
الذرية طيبة وإن شاء الله مباركة .. يوم طحت أرضاً وعلى فراش المرض عشت أيام شديدة عصيبة فيها الوحشة والألم - ما شالوني غير عيالي الله يحفظ لنا ولكم ويبارك.

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أحدث التعليقات

خالد
تقليد الزعيم لايجلب الزعامة يالنيصر
أبوخالد إبن سمومة
ألف لا بأس عليك ياكابتن عبدالله،طهور إن شاء الله، نتمنى لك الشفاء العاجل والعافية.
عاد خليتها
هدف طقها والحقها لا مهاره ولافن
بلسم الروح
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
المفترض إنه نعناع لكنه ممكن يكون وارد من أمريكا نعنع أمريكي مشرشف في قياس وتحصيل شامل لكل العوامل

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