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مواطن يوثق هروب خادمه من المنزل
منذ 7 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16631
منذ 52 دقيقة
ما وراء الحدث عصابات الإتجار بالبشر
ابو عمار
عدد التعليقات : 52583
منذ 37 دقيقة
هاي الخادمه متفقه مع صاحب السياره اللي ركبت معه بعد اقناعها بأنه سيعطيها راتب اكثر من كفيلها وهو بالحقيقه يخدعها ولا يعطيها شي واخيرا يرميها في الشارع
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
لا .. يا أبو قلب طيب .. لا تسيب حقوقك.. خذ بها دروع وإلا كاسين لا تتركها .. هذا حقك وشقاك وأنت هنا تلعب...
ابو عمار
الف الف مبروك
د محمد ماجد بخش
لا .. لون بشرة 🏞 زوجة إبنهم السمراء الأمريكية
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
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