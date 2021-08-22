وعكة صحية تمنع "الدوسري" من المشاركة في تدريبات الهلال

طلال الغامدي (صدى):
استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني أمس، حيث أدي المشاركون بصفة أساسية في لقاء التعاون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة.
فيما خاض بقية اللاعبين مناورة فنية أمام فريق الهلال لكرة القدم تحت سن 19 عامًا، بينما منعت الوعكة الصحية اللاعب "ناصر الدوسري" من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم.
وواصل الثنائي"عبدالله عطيف وسعد الناصر" برامجهما العلاجية والتأهيلية، حيث شهدت المناورة الفنية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل".
ويواصل الفريق يوم غد الاثنين تدريباته في مقر النادي؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية.