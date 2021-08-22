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وعكة صحية تمنع "الدوسري" من المشاركة في تدريبات الهلال

منذ 13 ساعة
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وعكة صحية تمنع "الدوسري" من المشاركة في تدريبات الهلال

طلال الغامدي (صدى):
استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم تدريباتهم بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني أمس، حيث أدي المشاركون بصفة أساسية في لقاء التعاون تدريبات لياقية متنوعة بالكرة.

فيما خاض بقية اللاعبين مناورة فنية أمام فريق الهلال لكرة القدم تحت سن 19 عامًا، بينما منعت الوعكة الصحية اللاعب "ناصر الدوسري" من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم.

وواصل الثنائي"عبدالله عطيف وسعد الناصر" برامجهما العلاجية والتأهيلية، حيث شهدت المناورة الفنية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل".

ويواصل الفريق يوم غد الاثنين تدريباته في مقر النادي؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

 

الهلال
التعاون
عبدالله عطيف
ناصر الدوسري
سعد الناصر

التعليقات

عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 52
منذ ساعة
ملاحظة هامة
عند الدخول الى موقع كوورة والنظر الى قائمة لاعبي الهلال والكوادر الفنية ستجدون اسم جوفينكو ما زال موجود .....يجب ازالة الاسم كونه غادر النادي ....وللتأكد يرجى الدخول على دوري المحترفين السعودي في موقع كوورة ومشاهدة قائمة لاعبي الهلال
وكل التوفيق الى اللاعب الخلوق جوفينكو

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
من هربت من السعوديه وهي حامل والصور موجوده في قوقل
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يجيب الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سنعوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شرّف الله بيته الحرام ...
ابو محمد 😎 ✍️
اسد آهـ دا هو اسد غضنفر عم بيشمْخر ,,

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