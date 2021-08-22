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عبدالكريم الجاسر: غوميز ظهر بمستوى هابط وغير مبالي أمام التعاون

منذ 5 ساعات
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عبدالكريم الجاسر: غوميز ظهر بمستوى هابط وغير مبالي أمام التعاون

ماجد محمد (صدى):
انتقد عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة سابق بنادي الهلال، أداء مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز خلال مباراة"الزعيم" أمام التعاون.

وقال "الجاسر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " قوميز لم يظهر حتى الآن في المبارتين الماضيتين لـ الهلال بل ظهر أمام التعاون غير مباليًا وكأن المباراة لا تعنيه".

وأضاف: أتمنى أن تجتمع معه الإدارة وتبحث هبوط مستواه وإفهامه بأن مركزه في القائمة الآسيوية غير مضمون.. وإذا لم يكن لديه الاستعداد للعطاء فهناك آخرين سيتم إشراكهم مكانه".

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قد صرح سابقًا أن الهلال يقترب من التخلص من خدمات المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حتى بعد تسجيل البرازيلي "بيريرا" بدلًا عن الإيطالي سباستيان جيوفينكو.

                                                                              اقرأ أيضًا:

الهلال يقترب من التخلص من خدمات "غوميز"

 

الهلال
التعاون
عبدالعزيز المريسل
عبدالكريم الجاسر
بيريرا
غوميز
جيوفينكو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16631
منذ 42 دقيقة
ارحموه من العزايم وهو يعطي فب الملعب .. الراجل تفرطح من المفطح ولا يصلح التمرين ما أفسد التموين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
لا .. يا أبو قلب طيب .. لا تسيب حقوقك.. خذ بها دروع وإلا كاسين لا تتركها .. هذا حقك وشقاك وأنت هنا تلعب...
ابو عمار
الف الف مبروك
د محمد ماجد بخش
لا .. لون بشرة 🏞 زوجة إبنهم السمراء الأمريكية
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه

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