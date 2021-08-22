عبدالكريم الجاسر: غوميز ظهر بمستوى هابط وغير مبالي أمام التعاون

ماجد محمد (صدى):
انتقد عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة سابق بنادي الهلال، أداء مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز خلال مباراة"الزعيم" أمام التعاون.
وقال "الجاسر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " قوميز لم يظهر حتى الآن في المبارتين الماضيتين لـ الهلال بل ظهر أمام التعاون غير مباليًا وكأن المباراة لا تعنيه".
وأضاف: أتمنى أن تجتمع معه الإدارة وتبحث هبوط مستواه وإفهامه بأن مركزه في القائمة الآسيوية غير مضمون.. وإذا لم يكن لديه الاستعداد للعطاء فهناك آخرين سيتم إشراكهم مكانه".
وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل قد صرح سابقًا أن الهلال يقترب من التخلص من خدمات المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حتى بعد تسجيل البرازيلي "بيريرا" بدلًا عن الإيطالي سباستيان جيوفينكو.
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