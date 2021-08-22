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غوميز لـ" جيوفينكو " بعد رحيله عن الهلال:" كلنا أسود"

منذ ساعة
1715
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غوميز لـ" جيوفينكو " بعد رحيله عن الهلال:" كلنا أسود"

طلال الغامدي (صدى):
شارك محترف الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مجموعة من الصور مع زميله الإيطالي جيوفينكو؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق.

 

وعقب بافيتيمبي غوميز على الصور، قائلا:" شكرًا جيوفينكو ،كان من دواعي سروري مشاركة الهجوم معك، لقد فزنا بالعديد من الألقاب والانتصارات".

وأوضح: "لقد لعبت دورًا كبيرًا في نجاح الهلال معي، كلنا أسود، فقط الجماهير والذكريات والألقاب باقية، سنفتقدك، نتمنى لك حظًا طيبًا وفقك الله".

 

وكان نادي الهلال أعلن قبل أيام رحيل اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو عن صفوف الفريق، بعد إنهاء إجراءات عقده بالتراضي.

 

 

الهلال
رحيل
صفوف
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بافيتيمبي غوميز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16604
منذ 50 دقيقة
في السودان أيضا يوجد نادب الهلال .. فرحانين بالهلال فاكرين إنه حصر وحكر عليكم .. الهلال نسخه كثيرة لكن ما ميّز الهلال السعودي في سنواته القليلة الماضية أنه أصبح يعتمد على اللاعب الأجنبي وصار هو روح الفريق آااااي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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