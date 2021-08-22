غوميز لـ" جيوفينكو " بعد رحيله عن الهلال:" كلنا أسود"

طلال الغامدي (صدى):
شارك محترف الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مجموعة من الصور مع زميله الإيطالي جيوفينكو؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق.
وعقب بافيتيمبي غوميز على الصور، قائلا:" شكرًا جيوفينكو ،كان من دواعي سروري مشاركة الهجوم معك، لقد فزنا بالعديد من الألقاب والانتصارات".
وأوضح: "لقد لعبت دورًا كبيرًا في نجاح الهلال معي، كلنا أسود، فقط الجماهير والذكريات والألقاب باقية، سنفتقدك، نتمنى لك حظًا طيبًا وفقك الله".
وكان نادي الهلال أعلن قبل أيام رحيل اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو عن صفوف الفريق، بعد إنهاء إجراءات عقده بالتراضي.